Як небайдужі створюють казковий настрій та віру у святого Миколая для дітей-сиріт
Ці діти рідко просять іграшки. У своїх листах Святому Миколаю і Дідові Морозу діти-сироти пишуть про більш прагматичні речі – шкарпетки, черевики, інколи навіть шампунь. Але не зважаючи на передчасне дорослішання – все ж продовжують вірити у казку і чекати новорічні подарунки. І допомагають їм в цьому небайдужі люди.
Дитячий будинок сімейного типу увесь завішаний картинами, які малює Нана. Вона – майбутній дизайнер меблів. Дівчинка старається розпланувати свій день як дорослі. Справ багато – часу мало. Інколи його Нані навіть не вистачає, щоб зробити шкільне домашнє завдання. Бо ввечері ще й спортом займається.
Щоб грати у футбол, Нані потрібен спортивний костюм. Його вона замовила Святому Миколаю на новорічні свята. Хоче велюровий, такий, як на картинці в інтернеті.
Дівчинка ще не здогадується, що подарунок вже майже в дорозі. Але пакує його не казковий бородань, а Соломія.
"Ось для Надійки ми купили спортивний костюм. Я також вирішила купити для Надійки ще футбольний м'яч, щоб вона ходила на футбольну секцію зі своїм футбольним м'ячем", – розповіла учасниця благодійного проекту Соломія.
Поруч з Наниним подарунком ще п'ятдесят пакунків. Це для дітей з двох дитячих будинків.
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Проект "Свято у твоїх руках" заснувала студентка Марія. Дівчина запропонувала друзям із соціальних мереж допомогти привітати сиріт. Все просто: обираєш листа дитини і стаєш її персональним Святим Миколаєм.
Марія зізнається, що сама довго вірила у Святого Миколая, тому й хоче створити казку іншим.
Діти в листах, окрім того, що просили машинку або ляльку, вони просили, "Миколаю, принеси мені теплі зимові чобітки або теплі колготи",
– розповідає Марія.
Хоче вірити в казку і Люба. В неї ДЦП. Але діагноз не заважає дівчині мріяти про сцену. Вона залюбки танцює. І співає. Та щоб виступати, їй потрібне синє плаття. Саме його і чекатиме Люба на новорічні свята. Марія обіцяє – мрію дівчинки здійснить. І дуже вірить, що небайдужих вистачить, щоб цілий рік у цих дітей був як суцільне свято. Вони завжди раді будь-якій дрібниці. А головне увазі.
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