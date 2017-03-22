Як поліція перевиховує пішоходів-порушників у Черкасах
16:23, сьогодні 175 Читать новость на русском
Бажаючи скоротити відстань чи поспішаючи на громадський транспорт, пішоходи часто нехтують не тільки правилами дорожнього руху, а й своєю безпекою. Адже переходять дорогу навмання і там, де цього робити не можна. Тож патрульні взялися за перевиховання перехожих.
Лише у Черкасах за останній рік з вини пішоходів сталось 32 ДТП, в яких загинуло 3 людей. Усі вони переходили дорогу у невстановленому місці.
Найзатятішими порушниками поліцейські називають пенсіонерів.
На порушників правоохоронці складають адмінпротокол. Якщо впіймали вперше – виписують попередження. Якщо вдруге – оштрафують на 51 гривню.
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Джерело: 24 Канал
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