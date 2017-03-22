Як поліція перевиховує пішоходів-порушників у Черкасах

Бажаючи скоротити відстань чи поспішаючи на громадський транспорт, пішоходи часто нехтують не тільки правилами дорожнього руху, а й своєю безпекою. Адже переходять дорогу навмання і там, де цього робити не можна. Тож патрульні взялися за перевиховання перехожих.

Лише у Черкасах за останній рік з вини пішоходів сталось 32 ДТП, в яких загинуло 3 людей. Усі вони переходили дорогу у невстановленому місці. Найзатятішими порушниками поліцейські називають пенсіонерів. На порушників правоохоронці складають адмінпротокол. Якщо впіймали вперше – виписують попередження. Якщо вдруге – оштрафують на 51 гривню. Читайте також: Шокуючий випадок. Пасажир до смерті забив винуватця аварії

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