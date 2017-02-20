Як Порошенко вирішив увіковічнити пам’ять наймолодших Героїв Небесної Сотні

Стипендії на честь наймолодших Героїв Небесної Сотні вже скоро з’являться в Україні.
Йдеться про п’ятьох наймолодших учасників Революції Гідності, які загинули – Устима Голоднюка, Назара Войтовича, Юрія Поправки, Романа Гурика і Дмитра Максимова.
Відповідне доручення уряду дав Президент Петро Порошенко на зустрічі з родинами загиблих під час Євромайдану.
Вважаю доречним встановлення таких стипендій у навчальних закладах, де вони мріяли навчатися,
– заявив Петро Порошенко.
Відзнаки вручатимуть найкращим студентам, молодим науковцям та учням.
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