Як позбутися кругової поруки тих, хто тримає українців у заручниках

Країні потрібен ранок вашого вівторка задля вкладу в історію. 17 жовтня о 9:30 ми прийдемо під Верховну раду і будемо вимагати Великої політичної реформи.

Ми будемо вимагати:



– зняти недоторканість з народних депутатів;

– створити Антикорупційний суд;

– змінити виборче законодавство.



На площу перед парламентом прийдуть люди з різними політичними переконаннями. Напевно серед людей на площі будуть і ті, хто опонує один одному, хто не подобається особисто вам або мені. Втім лише єдність та спільні дії можуть стати відповіддю на кругову поруку.



За останній місяць я об’їхав десятки міст - від самого західного кордону в Ужгороді до лінії зіткнення у Бахмуті. Я бачив тисячі облич, молодих і літніх, які на кожній зустрічі жалілись, що їх не чують.

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Те саме відбувається на рівні всієї країни. У відповідь на обурення тисяч громадян неповагою до їх інтересів, крадіжками в армії, мародерством в тилу та політичною корупцією нас закликають не розхитувати човен у скрутний для країни момент.



Давайте нарешті зізнаємось, що нас усіх вже третій рік тримають у заручниках, вимагаючи терпіти чинний стан речей перед страхом війни.



Насправді ми з вами знаємо про війну не з новин – наші друзі та родичі пройшли фронт, багатьох ми втратили, і як ніхто розуміємо цінність єдності. Але війна не може виправдовувати бажання невеликої групи людей зберігати чинний стан речей за будь-яку ціну.



Вперше за три роки після Майдану різні політичні сили та громадські організації об’єднались аби спільно розпочати Велику політичну реформу. Все що зараз потрібно – прийняти ці законопроекти й нарешті скасувати недоторканість, дати країні суд, який почне саджати злочинців у вищих щаблях влади та змінити виборче законодавство надавши новому поколінню стати лідерами своєї країни.



Це не сліпий протест. За останній рік ми зробили все від нас залежне. Ми розробили законопроекти про зняття недоторканості, Антикорупційний суд та зміну виборчого законодавства та зареєстрували їх у Верховній Раді. Але замість виконання обіцянок ми стикались із саботажем та відвертим цькуванням. Можна зупинити одного депутата, фракцію або політичну партію. Але не можна зупинити прагнення мільйонів до реальних змін. Нам не залишили іншого виходу окрім як добитися результату тиском вулиці.

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Ми знаємо, що Служба безпеки України та Національна поліція залучити неабиякі сили та засоби задля охорони громадської безпеки. Сподіваємось, що штучні провокації з боку правоохоронних органів заради дискредитацій мирних зібрань назавжди залишились у минулому. Ми плануємо провести мирну, ненасильницьку акцію.



І ще раз хочу нагадати – на акцію прийдуть люди з різними політичними переконаннями. Але лише єдність та спільні дії можуть стати відповіддю на кругову поруку тих, хто тримає нас у заручниках.



Отже, чекаю всіх небайдужих на акцію Великої політичної реформи у вівторок, 17 жовтня о 9:30 під Верховною Радою. Витратьте декілька годин вашого часу заради протесту аби історія не змусила нас знову палити шини