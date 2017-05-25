Як проходить зустріч лідерів країн НАТО

У Брюсселі триває зустріч лідерів країн НАТО. Саміт фактично перетворився на знайомство європейських очільників з Дональдом Трампом. Адже американський президент уперше бере участь у такому засіданні. Говорили учасники зустрічі і про Україну.

Уперше лідери країн НАТО зібралися на свою зустріч у новій штаб-квартирі альянсу. Саміт розпочався з церемонії відкриття будівлі, яка коштувала організації у понад мільярд євро.

Головна тема зустріч – участь НАТО у боротьбі з тероризмом, зокрема з ІДІЛ. Ще до початку засідання генсек Єнс Столтенберг повідомив, рішення про приєднання альянсу до міжнародної коаліції проти Ісламської держави уже погодили. Цього добивалася нова адміністрація США.

Сьогодні ми погодимо участь НАТО в коаліції проти ІДІЛ. Це буде сильним політичним месиджем, що НАТО дотримується своїх зобов'язань боротися з тероризмом. Однак це не означає пряму військову участь Альянсу у бойових діях,

– заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Читайте також: Тероризм, міграція та Росія – головні проблеми НАТО майбутнього, – Трамп

Ще одна важлива тема порядку денного збільшення країнами НАТО видатків на оборону до 2% від ВВП. Це принципова вимога Дональда Трампа, який сьогодні вперше бере участь у засіданні альянсу і особисто намагатиметься переконати своїх колег більше вкладати у колективну безпеку.

Я думаю, що президент буде дуже жорстким в цьому питанні. США витрачають 4%. Ми робимо багато, для нашої спільної безпеки. Ви повинні переконати, що ви вносите свій внесок. Я думаю, що це стане основою його послання до НАТО,

– сказав держсекретар США Рекс Тіллерсон.

Засідання у Брюсселі також стало чудовою нагодою для лідерів НАТО та ЄС познайомитися з Дональдом Трампом. Зокрема на полях саміту американський президент зустрівся з главою Європейської ради Дональдом Туском.

Важливу частину їхніх переговорів, які засвідчили розбіжності між позиціями сторін, займала Україна. Окремо питання України – у порядку денному саміту НАТО, не стоїть.

Але про те, як протистояти Росії і посилювати східний кордон на засіданні все ж говоритимуть. І вочевидь усі лідери НАТО добре пам'ятають, що головна причина перекидання військ у Балтію та Польщу - саме агресія Москви проти України.

Читайте також: Тереза Мей проведе "виховну розмову" з Трампом на саміті НАТО, – Politico