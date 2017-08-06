Як Путін дві години намагався зловити щуку: промовисте відео

Президент Росії Володимир Путін початок серпня зустрів у республіці Тива, де він, зокрема, зайнявся підводним полюванням.

За словами речника російського президента Дмитра Пєскова, під водою він ловив щуку.

Крім того, він зауважив, щоб її підстрелити, господарю Кремля знадобилося дві години.

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"Ганявся там за однією щукою дві години, ніяк не міг її підстрелити, але в підсумку домігся свого", – додав "голос" Путіна.

Відео з такого полювання прес-служба російського президента виклала у мережу.

До слова, Путін у Туві провів два дні, де також побував у важкодоступній тайзі, покатався на квадроциклі та викупався в холодному озері.

Путін ловить щуку