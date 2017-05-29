Як Росія псувала імідж України в Європі – розслідування New York Times

Журналісти New York Times провели розслідування, в якому з’ясували, що Росія влаштовувала антиукраїнські протести в Європі, зокрема у Польщі та Чехії.

Про це інформує ТСН.

Зокрема, Ладіслав Касука розповів, що у 2014 році отримав повідомлення в Facebook, в якому йому за винагороду пропонували організувати вуличні акції протесту.

Читайте також: Як з'явилось, так і зникло: "посольство" фейкової "ДНР" закрили в Чехії

Спочатку йому пропонували 300 євро, за що він мав купити атрибутику для акції протесту в Празі проти НАТО і прозахідного уряду в Україні. Пізніше йому пропонували 500 євро, щоб купити відеокамеру знімати акцію. Повідомлення надходили мішаною чесько-російською мовами. Загалом Касука отримав 1500 євро.

"Це було частиною шаленої, втім незграбної, кампанії, яка фінансувалася з Москви і була зрежисована Олександром Усівським, письменником, народженим в Білорусі, російсько-націоналістичним агітатором і ідеологічним найманцем в битві за серця і уми між Росією і Заходом", – йдеться у статті.

Однак, як наголошують журналісти, порівнюючи з очевидним втручанням Росії у вибори США та Франції, ці протести мали "невеликі наслідки".

"Ці протести підтримала невелика кількість людей. Проросійські сайти, які Усівський допомагав створити, перестали існувати. Польський політик, з яким він був в контакті, Матеуш Піскорський, був заарештований в минулому році за підозрою в шпигунстві на користь Росії", – йдеться у матеріалі New York Times.