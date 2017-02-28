Як російські активісти та волонтери не можуть отримати українське громадянство

Добровольці-іноземці, які вирішили змінити громадянство, роками чекають на документи. Тоді, як колишні депутати російської Держдуми отримують їх без проблем.

Максим Гошовський на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року йшов на ворога пліч-о-пліч з Небесною сотнею. Він залишився живим та намагався врятувати інших. Потім був волонтером. Вивозив постраждалих з зони бойових дій. Максим – громадянин Росії. Але два роки тому остаточно вирішив отримати паспорт держави, на захист якої став. А свій російський паспорт розірвав на концерті "Ореста Лютого".

Максим етнічний українець, в Дніпрі живе більше 10 років, тому за законодавством громадянство йому дати повинні. Якби не одне але. Він громадський активіст, а в Дніпрі таких не люблять. Через "сміттєву люстрацію" прокурора Федика, якого звинувачували в корупції, на Максима відкрили справу за статтею "Хуліганство". Потім її закрили, однак документів і далі не дають.

На превеликий жаль у нас залишилося багато людей з попередньої влади. І коли я прийшов у міграційну службу свого району, там сиділа все та ж жінка з лінійкою, зошитом "Партія регіонів" та іншої символікою,

– розповів активіст.

Не допомогли і звернення до Президента.

Читайте також: Як бойовики серед білого дня гатять по Авдіївці: ексклюзивне відео

Максим такий не один. Ольга Сімонова також громадянка Росії, однак душею українка. Була медиком-добровольцем, зараз служить в Збройних силах України. Однак для чиновників навіть заслуги перед державою не аргумент. Доки ризикує життям на українській війні, отримує відписки від бюрократів.

Боротися з чиновниками жінці допомагають колеги-лікарі. На знак протесту 22 медики-добровольці тимчасово відмовились від державних нагород.

Вони сказали Президенту, що не мають морального права носити високі державні ордени, які вони заслужили до того, як Президент бодай не надасть громадянства нашій посестрі,

– розповів керівник Першого добровольчого мобільного шпиталю Геннадій Друзенко.

Очільниця МОЗУ Уляна Супрун зробила офіційне подання до Петра Порошенка. А Міграційна служба передала її пакет документів в Адміністрацію Президента. Після того, як вони півроку припадали пилом у кабінет.

У відомстві проблем з наданням громадянства не бачать.

На відміну від десятків добровольців, російський комуніст, депутат Держдуми Денис Вороненков українське громадянство отримав миттєво. Це викликало шквал невдоволення в суспільстві. Однак, генеральний прокурор України каже: у всьому винен закон.

Читайте також: Російському депутату-втікачу українські силовики запропонували співпрацю

У ситуацію Ольги Сімонової втрутилась уповноважена з прав людини парламенту Валерія Лутковська. Попросила Президента якнайшвидше вирішити її проблему.