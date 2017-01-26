Як стати мільйонером: ЗМІ оприлюднили розмір зарплати глави "Нафтогазу"

Зарплата глави правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва перевищує 2 мільйони гривень в місяць.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на відповідні документи, які опинилися у розпорядженні видання.

За умовами трудового контракту глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва і Колективного договору державної компанії дозволяють істотно варіювати кінцеву суму його зарплати.

"В додатковій угоді до трудового договору від 13 квітня 2016 року вказується, що крім посадового окладу (1,041 мільйон гривень) Коболєв отримує щомісячну премію "на умовах і в розмірі відповідно до колективного договору підприємства", – йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, на сьогодні в "Нафтогазі" діє колективний договір від 25 червня 2012 року, який був підписаний тодішнім главою "Нафтогазу" Євгеном Бакуліним. І відповідно до цього договору, преміювання співробітників "Нафтогазу" може сягати до 200% від посадового окладу.

Перша половина преміювання виплачується щомісяця "за виконання виробничих функцій і завдань". Тобто, систематична зарплата керівника НАК "Нафтогаз України" становить 2,082 мільйони гривень в місяць.

Друга частина (100%) виплачується не системно – "за внесок в загальні результати роботи". Тож загалом щомісячна винагорода Андрія Коболєва може досягати 3,123 мільйонів гривень.

Додамо, раніше у Генпрокуратурі озвучили, скільки заробляє глава відомства Юрій Луценко та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.