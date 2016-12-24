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Телеканал новин 24 Як тренуються чотириногі помічники рятувальників
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як тренуються чотириногі помічники рятувальників

15:40, сьогодні 103 Читать новость на русском
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Незамінні помічники ДСНСників щодня допомагають рятувати людські життя. У черкаському кінологічному центрі службових собак тренують курсанти інституту пожежної безпеки.

Лабрадору Єві лише 8 місяців і вона ретельно вчить основні команди. Тренує собаку майбутній кінолог-рятувальник – Валентин. Каже перше, чому вчить псів – це взаємодія з людьми.

Щоб виховати із цуценя пошукового собаку, потрібно не менше двох років тренувань. Службові собаки, як ніхто допомагають рятувальникам під час пошукових операцій. Адже завдяки гострому нюху можуть знайти людей у закинутих місцях та на дуже великих територіях.

За дресування чотирилапих курсанти беруться, лише за власним бажанням. Адже кожен, після випуску, може працювати у кінологічній службі.

Сьогодні у центрі дресують семеро чотирилапих рятувальників. Працювати з собаками, кажуть курсанти - суцільне задоволення. Тим більше, що за опіку та навчання тварини по-своєму дякують тренерам.

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Теги: Україна Черкаси світ тварин ДСНС
Джерело: 24 Канал
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