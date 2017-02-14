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Як тренуються воїни Сил спеціальних операцій: фото сили та духу

01:54, сьогодні 1359 Читать новость на русском
Тренування бійців ССО
Тренування бійців ССО / ССО

На полігоні навчального центру Сил спеціальних операцій Збройних Сил України завершується етап відбору та селекції кандидатів на ІІІ Кваліфікаційний курс підготовки спецпризначенців.

Висококваліфіковані офіцери та інструктори Центру, що самі пройшли підготовку по стандартам НАТО під керівництвом іноземних інструкторів, ретельно та відповідально підходять до відбору майбутніх курсантів курсу. Вони перевіряють ступінь моральної готовності, військово-професійної та психологічної здатності курсантів виконувати завдання у надлюдських умовах обстановки.

Після жорсткого відбору та важких фізичних навантажень до навчання на Курсах будуть допущені найбільш підготовлені та вмотивовані бійці. Випробування вдень та вночі витримують не всі кандидати, деякі з них, не впоравшись з важкими фізичними та психологічними навантаженнями, залишають курс з надією краще підготуватись та повернутись через певний час.

Серед кандидатів на навчання є представники не тільки військ спеціального призначення, а й частин і підрозділів Сухопутних військ та Повітряних Сил Збройних Сил України, деякі з них мають бойовий досвід участі в антитерористичній операції.

Поруч з товаришами на випробуваннях долають сотні кілометрів та витримують колосальні фізичні та психологічні навантаження молоді військовослужбовці та більш досвідчені, загартовані в боях бійці.

Сам курс поділяється на декілька фаз. Найважчим у фізичному та психологічному плані є перший тиждень, коли кандидати на службу до Сил спеціальних операцій витримують величезні навантаження в різний час доби та при не досить сприятливих погодних умов в зимовий період. Курсанти демонструють уміння швидко навчитися діяти у будь-яких стресових ситуаціях. На етапі саме селекції виявляються кандидати, що фізично та психологічно не готові до майбутньої служби в Силах спеціальної операції. Інструктори переконують та демонструють кандидатам, що такі важкі щоденні випробування чекають їх упродовж усього курсу навчання. Відповідно саме після першого етапу кількість бажаючих різко зменшується. Усі випробування в середньому долає лише кожен п'ятий курсант. Сам же курс навчання постійно удосконалюється, враховуючи досвід минулих курсів, вносяться зміни з урахуванням успішних дій груп спеціального призначення при виконанні бойових завдань антитерористичної операції.

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Теги: Україна Збройні Сили України
Джерело: Сили Спеціальних операцій ЗС України
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