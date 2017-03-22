19:57
22 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росіяни придумали новий вид спорту. Мілонов постав проти масонів
Вєсті Кремля
00:55, сьогодні
Вєсті UA. Фюрер, який живе у Савченко. Ляшко знищує поглядом
Вєсті.UA
21:16, 21 березня
Земельні афери: як чиновники крадуть землю і уникають відповідальності
ЦРУ
00:20, сьогодні
Випуск новин за 18:00: Стрілянина біля парламенту Великобританії. Арешт НСК
Випуск новин
19:04, сьогодні
Про блокаду, коаліцію та аудитора НАБУ – інтерв'ю з Герасимовим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, сьогодні
Телеканал новин 24 Програми Зроблено в Україні
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

Як українець поставив крапку у перегонах ядерного озброєння між США та СРСР

Зроблено в Україні 19:20, сьогодні 487 Читать новость на русском

Михайло Янгель створив ракети такої руйнівної сили, що кращих на той час не могло існувати в принципі. Саме його розробки використовувались під час Карибської кризи.

Рід геніального конструктора походив з Чернігівської області, доки його діда не вислали на Сибір. Там Михайло Янгель і народився. Співробітникам, серед яких був і Леонід Кучма, розповідав, що його ім'я походить від українського слова "янгол".

У нього й справді був ангельський характер. Ходив на риболовлю, вболівав за команду "Дніпро", привозив дружині з Байконуру тюльпани. І створював ракети, які могли знищити всю планету.

Янгель фактично змінив оборонний комплекс радянського союзу. Тільки тих ракет, які викликали такий переполох на Кубі 1962 року, він зробив понад 2 тисячі. Для них навіть довелось створити окремі ракетні війська стратегічного призначення.

Та його наступне дітище – перша міжконтинентальна балістична ракета "Р-16" – стала справжньою революцією. По-перше, вражала дальність польоту – 14 тисяч кілометрів.

Тепер ракети не потрібно було нікуди возити, вони могли досягнути будь-яку ціль на планеті. По-друге, у пусковій шахті ракета лежала вже заправлена паливом. Якби пролунала команда "Вогонь", офіцерам знадобилось би кілька секунд, аби привести її у бойову готовність.

До того ж, чекати наказ ракета могла понад 7 років – токсичне пальне не шкодило механізму. По-третє, завдяки спеціальному механізму, 204 тонни викидались з шахти, немов легенька міна. І найважливіша риса: роздільні частини ракети могли підійти до цілі з будь-якого напрямку, що робило протиракетні засоби безсилими.

Читайте також: США виклали в мережу понад півсотні засекречених відео з ядерними випробовуваннями

Не дарма американці назвуть це дітище Янгеля "Сатаною". Цій ракеті досі немає аналогів у світі, і саме вона змусить 2 суперкраїни поставити крапку у гонці ядерного озброєння. Нічого кращого чи потужнішого вже не можна було придумати. А якщо й можна, то у цьому протистоянні не було б переможців.

У 1983 році СРСР погодиться зняти ракету з озброєння, а США натомість припинили роботи з розгортання протиракетної системи "Сейфгард".

В той час, як про його ракети із жахом говорив увесь світ, ім'я творця було під грифом цілком таємною. Якщо Корольову хоча б дозволяли друкуватись під псевдонімом, то Янгелю й це забороняли.

Теги: Зроблено в Україні Ядерна безпека Історія українці СРСР США
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
сьогодні, 19:15 "Прозорий" лютий: чи покращають дороги на Чернігівщині та Полтавщині
Яніна Ткачук 78
Блокада і Президент: фактори недобровільного союзу
сьогодні, 18:29 Блокада і Президент: фактори недобровільного союзу
Катерина Одарченко 1770
сьогодні, 17:02 "И Крым, и Рим"… Слишком много параллелей…
Блог Соцмережі 981
ТОП-8 фонтанів України, які можуть конкурувати із закордонними
сьогодні, 16:07 ТОП-8 фонтанів України, які можуть конкурувати із закордонними
Настя Сукач 1253
Чи підтримуєте ви офіційну заборону Самойловій в’їзду в Україну?
сьогодні, 15:37 Чи підтримуєте ви офіційну заборону Самойловій в’їзду в Україну?
1963
У Пентагоні відповіли Москві щодо українських ракетних навчань
1 грудня 2016 , 19:45 1
У РНБО озвучили тривожні новини з Донбасу
 7 лютого , 16:23
Жебрівський популярно пояснив британцеві, чому Крим не "ісконно русская зємля"
 30 жовтня 2016 , 19:28 6
Новий український автомат "Малюк" доводили до ідеалу понад 10 років
27 грудня 2016 , 18:21
"Мі-24" – ефективна новітня бойова машина ЗСУ України
 18 листопада 2016 , 18:05
Як "БулАт" став основним бойовим танком української армії
 21 січня , 15:08
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук