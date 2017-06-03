Як українці готуються до бою у небі: ефектне відео

У місті Василькові, що під Києвом, українські авіатори на винищувачах МіГ-29 та літаках Л-39 провели льотно- тактичні навчання.

Відповідне відео з’явилося на Youtube-каналі Генерального штабу Збройних сил України.

Як йдеться в описі до ролика, таким чином авіатори відпрацьовували практичні дії з перехоплення повітряних цілей, ведення повітряних боїв з ударними літаками, літаками-розвідниками та винищувачами умовного противника.

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До слова, захопився такими навчаннями і український прем’єр Володимир Гройсман.

"Подивіться, як вправно курсанти-льотчики керують бойовими машинами! Дуже радий, що закінчилися часи, коли наших військових вчили літати або керувати іншою технікою виключно у навчальних класах", – зазначив політик на своїй сторінці у Facebook.