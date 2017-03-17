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БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Як уряд виправдовується за блокад Донбасу перед депутатами

16:45, сьогодні 293 Читать новость на русском

Народні депутати у Раді, але не голосують. У парламенті урочистості – відзначають 100-ліття української революції. А також година питань до уряду.

У парламент депутати прийшли у вишиванках, Юлія Тимошенко заплела косу, а охорону переодягли з традиційного камуфляжу у парадну форму.

Попри важливу дату, розпочали з традиційної години питань до уряду. Депутатів цікавило – коли Кабмін зможе оприлюднити текст меморандуму з МВФ, а також яким чином має втілювати рішення РНБО.

Щодо Меморандуму МВФ, то там немає жодного пункту, який би шкодив українцям. А от щодо рішення РНБО, то, мовляв, не потрібно плутати офіційну блокаду зі стихійної. Однак депутати зазначають, що прем’єр лукавить.

Чому ви не захищали тисячі малих та середніх підприємств, які "віждали" на Донбасі та Криму до цього? Коли настала небезпека для члена олігархічної кліки, українська держава стала на його бік. Це є нечесно, а з боку держави і злочинно, – заявив голова фракції "Об’єднання "Самопоміч" Олег Березюк.

Урочистості розпочалися із духовного гімну України. Окрім депутатів та урядовців були присутні представник духовенства, історики та судді.

Читайте також: Держава виступає адвокатом однієї конкретно взятої людини, – експерт про блокаду

Автор: Олександра Ревуцька
Теги: Україна Політика Верховна Рада Блокада Володимир Гройсман Олег Березюк
Джерело: 24 Канал
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