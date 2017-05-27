Як виглядає стихійна торгівля в Сімферополі після знесення офіційного ринку окупантами: фото

Окупаційна влада Криму вирішила знести існуючі магазини на одному з ринків Сімферополя, який там існував роками. Тепер там виник стихійний ринок на руїнах попереднього.

Слід зазначити, коли так звана «влада» окупованому Сімферополі віддала наказ на знесення ринку, "чиновники" навіть не дали торговцям забрати свої речі, а просто знищили їх разом із товаром.

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Робочі місця втратили понад тисяча підприємців, які працювали там понад десять років і платили податки.

#симферополь Торговля на пустыре с земли вместо рынка по мнению чиновников лучше торговли на просто рынке pic.twitter.com/Th3uPSnFtf — Свежая газета (Крым) (@FreshSimf) 27 травня 2017 р.

Крым. Симферополь. Центральный рынок после сноса. Красота говени во всей красе pic.twitter.com/I1z9AqB72b — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 25 травня 2017 р.

З переліком об’єктів, які окупаційна влада Криму забрала у місцевого населення, можна ознайомитися за посиланням.