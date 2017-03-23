Як вище керівництво держави відреагувало на події в Балаклії

Основна версія надзвичайної події – навмисний підпал. Керівництво Збройних сил України підозрює, що склади боєприпасів підірвали диверсанти.

За словами військового прокурора, склади одночасно охороняли близько 100 військових. Основна версія, яку розглядає слідство – диверсія.

Василь Грицак заявив, що в СБУ вже є свідки, які бачили, як до складів підлетів безпілотний апарат та скинув вибухівку. Це спричинило масштабну пожежу та численні вибухи.

Обороноздатність держави не підірвано. Зброї, щоб відбити російську агресію, вистачає, заявив Міністр оборони України Степан Полторак.

Третя година ночі. Оперативно реагувати на подію, яка починається, дуже складно, особовий склад розосереджений. Крім того, противник розраховує на втомленість особового складу,

– повідомив Степан Полторак.

Натомість народні депутати, які мають військовий досвід, вважають, що інцидент стався через безкарність керівництва силових відомств за попередні подібні випадки.

Згідно з інформацією з відкритих джерел відомо, що на складах у Балаклії зберігалось 138 тисяч тонн боєприпасів. Вони продовжують детонувати. На складах триває пожежа. Поки загасити її неможливо.

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Нагадаємо, що 23 березня сталася пожежа на військових складах в Балаклії. У РНБО побачили "руку Кремля" у подіях в районі Балаклії.



Наразі правоохоронні органи відкрили 2 кримінальні провадження за статтями "диверсія" та "халатність".