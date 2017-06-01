Як захистити мобільний пристрій: 8 простих правил

Смартфон чи планшет, яким ви користуєтеся для оплати товарів у інтернеті, придбання квитків, чи навіть просто ігор — дуже зручний інструмент для шахраїв, аби виманити ваші особисті дані і скористатися ними у власних незаконних цілях. Якщо, звісно, ви не дотримуєтесь певних простих правил.

Як убезпечити свій мобільний пристрій від шкідливого програмного забезпечення і не стати жертвою шахраїв — з'ясовували журналісти сайту "24".

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Перш ніж натиснути кнопку і щось встановити, скачати чи просто відкрити у телефоні – двічі подумайте, радять спеціалісти з кібербезпеки. Адже встановлення шкідливого програмного забезпечення загрожує втратою грошей, персональної інформації і навіть всіх даних на телефоні.

Чому саме мобільний?

Тому що він практично постійно підключений до інтернету. Крім цього, він має невеликий розмір екрану, через що браузери для мобільних показують інтернет-адреси обмежено, що ускладнює перевірку справжності домену. Ще один міф: персональний мобільний – це більш безпечно, ніж комп'ютер. Насправді він так само може стати жертвою, наприклад, так званих вірусів-вимагачів.

Ризики мобільного банкінгу

Оплата рахунків через мобільний – чи не найласіший шматок для шахраїв. Шкідливе ПЗ для мобільного банкінгу призначене для викрадення фінансової інформації, яку зберігає ваш смартфон чи планшет. Простіше кажучи, шахрай отримує вашу персональну інформацію (номер картки, коди-паролі тощо) і можливість розпоряджатися вашими грошима. "Заразитись" таким ПЗ можна все тими ж шляхами: відвідування неперевірених сайтів, завантаження непевних застосунків, відкриття підозрілих файлів і лінків.

Як з цим боротись:

Не проводьте платіжні операції у відкритій, незахищеній мережі Wi-Fi.

Завантажте офіційний застосунок вашого банку і кожного разу перевіряйте — чи ви на потрібному сайті.

Відключі автоматичний вхід в обліковий запис на сайті чи мобільному застосунку. Пара хвилин на введення логіну-паролю – але значно вищий ступінь захисту.

Якщо є можливість – встановіть застосунок мобільної безпеки, що сповіщатиме про підозрілу діяльність.

Не пересилайте платіжні дані текстовими повідомленнями.

Не розголошуйте пароль і номер картки.

Обов'язково повідомте банк при втраті чи зміні мобільного номеру для оновлення інформації.

Коли ігрові застосунки – зло

Вони теж можуть красти вашу персональну інформацію, так. Тому не встановлюйте ігри з підозрілих сайтів – тільки з офіційних магазинів ігрових застосунків. Перед тим, як щось встановити, перевірте, до яких даних просить надати доступ гра. І тут теж в нагоді стане застосунок мобільної безпеки – він перевірить нову гру на предмет підозрілої діяльності, окрім власне ігрової.

Що точно не буде зайвим

1. Встановлюйте застосунки тільки з перевірених джерел.

2. Не натискайте на підозрілі вкладення чи посилання від неперевірених контактів.

3. Після здійснення платежу – виходьте з облікового запису.

4. Регулярно оновлюйте свою операційну систему та застосунки.

5. Не користуйтесь незахищеним Wi-Fi зєднанням без нагальної потреби.

6. Не робіть повного зняття обмежень на вашому пристрої ("джейлбрейк").

7. Зробіть резервні копії своїх даних.

8. Встановіть застосунок мобільної безпеки.

Матеріал підготовано на основі рекомендацій спеціалістів Кіберполіції.

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