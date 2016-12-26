Як зануритись у віртуальний світ за допомогою смартфону: ви будете вражені

Кордони між реальністю і фантастикою стираються, і все що вам для цього потрібно – смартфон, хороший інтернет та кардборд.

Якщо з першими двома пунктами все зрозуміло, то про кардборд розкажемо детальніше. Функціонально – нічого складного – картон складається у зручну форму окулярів, всередині яких є дві лінзи. Їхня мета трохи віддалити зображення, адже ваш смартфон буде дуже близько біля очей.

Такі окуляри пропонують кілька виробників, але за бажанням ви й самі можете їх змайструвати, – в YouTube є чимало інструкцій.

Картинка, яка виводиться на дисплей розділяється на дві частини. А от програма, аналізуючи дані з камери смартфону та магнітометру, створюватиме ефект віртуальної реальності.

І нарешті головне питання: що дає ця трійця і де шукати контент? Такі відео можна знайти на YouTube за словами – відео 360 чи Vr, або ж одразу підписуйтесь на офіційний канал з Віртуальної реальності.

В останні роки YouTube всіляко заохочує операторів поповнювати контент відео 360, тому просто слідкуйте за поповненням.

При чому віртуальну реальність можна використовувати й у навчальних цілях. Наприклад, огляньте не поспішаючи легендарний тунель Адронного колайдера, а може вас завжди цікавила робота серця та кровоносних судин, або ж вас тягне у незвідані космічні простори – повірте всі ці відео вже давно відзняті.

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Чи не найбільше появі віртуальної реальності зраділи геймери. Розгадуйте таємниці, оминайте перешкоди та змагайтесь з ворогами. З кардбордом вас ніщо не буде відволікати.

Кардборд та ваш смартфон можна прирівняти до пристрою для телепортації. От хочете здійснити подорож у понад 30 міст? Легко! Компанія Київстар разом з командою Вірбокс створила 85 панорам з наймальовничіших куточків України – тут і Одеса, і Білгород-Дністровський, і Драгобрат.

Встановлені у спеціальних пунктах Virbox Teleport дадуть змогу повністю зануритись у віртуальну реальність. Приходьте та насолоджуйтесь панорами з висоти пташиного польоту.



Віртуальна реальність дарує неймовірний ефект присутності, від якого тіло наповнюють ендорфіни та адреналін. І чим більше розширення у відео, та чим менше у ньому затримок чи підзавантажень, тим ефект віртуальної реальності буде яскравішим. Без хорошого інтернету тут не обійтись. З безлімітним 3G від Київстар вам гарантована повнота вражень, до того ж ви самі визначаєте, коли зануритись у інший світ.