Як завести машину в мороз: поради експерта

На дворі мороз і автівка ніяк не заводиться? Напевно, знайома до болі ситуація для багатьох водіїв взимку. Як все-таки змусити двигун автомобіля працювати у люті морози та чого робити не варто – запитували журналісти сайту "24".

Як це просто не звучало б, багато що залежить від самого власника автомобіля. Адже водій повинен підготувати свій автомобіль до зимового періоду – перевірити стан акумуляторної батареї, свічок запалювання, пересвідчитися у наявності зимового палива (для дизельних авто), належного моторного масла.

Завестися з першого разу

Перед настанням морозів обов’язково слід перевірити стан акумуляторної батареї, відзначає в коментарі сайту "24" керівник автошколи "Форсаж" Вадим Прокопчук. А перед самим запуском автомобіля на 15 секунд увімкнути дальнє світло, для того, щоб "розбудити" акумулятор. І через 15 секунд запустити стартер. Якщо автомобіль завівся з першого разу, варто деякий час його прогріти й можна починати рух.

Якщо з першого разу машина не заводиться – варто зробити 1-2 хвилини перерви і спробувати знову запустити авто. Якщо ситуація повторюється вдруге – знову зачекайте і заводьте машину.

Якщо з третього-четвертого разу стартувати не виходить, найпопулярнішим варіантом буде, розповідає Прокопчук, "прикурити" машину від іншого автомобіля-"донора".

Як правильно "прикурити" машину?

Перепробували усі методи, а авто все одно не заводиться? Зазвичай, така ситуація не рідкість. У цьому випадку, зазначає Прокопчук, використовують "автомобіль-донор", котрий слід підігнати максимально близько, однак вони не мають торкатись один одного. Заглушивши автомобілі, за допомогою спеціальних кліщів – в народі вони відомі як "прикурювачі" – необхідно підключити плюсові клеми від "донора" до "пацієнта", і з "автівки-донора" від мінусової клеми до "автівки-пацієнта" – до маси (корпусу) автомобіля.

Якщо клеми під’єднано правильно – спочатку запускається "автомобіль-донор", 10-15 хвилин авто повинно попрацювати. Після цього глушимо "донора" і пробуємо запускати "пацієнта". Якщо не вдається з першого разу – дати перерву і повторити спробу. При цьому важливо не переплутати клеми: чорна клема – це мінус, червона – плюс.



Запам'ятайте: чорна клема – мінус, червона – плюс

Ще одним варіантом запуску автомобіля експерт називає усім відоме штовхання автомобіля. Машину можуть пхати хтось з людей і вона заводиться з товкача або в інший спосіб – одне авто буксирує інше. Однак такий варіант "запуску" не надто бажаний для автівок нового покоління, наголошує Вадим Прокопчук, бо може забарахлити електрообладнання.

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Чому авто не заводиться?

Електрообладнання. Саме воно є однією з причин, чому авто в холодну пору року не може рушити з місця. Експерт зауважує: справа в несправності генератора, який дає електрозабезпечення на всю автівку, і в той час, як авто працює, він дає підзарядку акумуляторній батареї.

Густе масло. Також машину важко завести, якщо загусне масло – як в двигуні так і в коробці передач.

Не витиснуте зчеплення. Помилкою водіїв, за словами фахівця, є запуск автомобіля, не вижавши при цьому педаль зчеплення. Перед запуском автомобіля рекомендується вижимати педаль зчеплення, для того, щоб від’єднати коробку передач від двигуна, пояснює керівник автошколи "Форсаж". Тобто двигун слід запустити окремо, 15-20 секунд потримати педаль зчеплення, аби масло в двигуні пом’якшало, потім відпустити педаль зчеплення на нейтральній передачі, щоб почала працювати коробка передач. Адже коли машина довго стоїть при сильних морозах, масло набуває желеподібного вигляду.

Густе моторне масло. Серед причин – чому авто не заводиться у морози – елементарна незміна масла. Є три види масла, коментує Вадим Прокопчук: синтетичне, напівсинтетичне та мінеральне. Взимку мінеральне обов’язково слід змінювати на синтетичне або півсинтетичне масло. Бо мінеральне масло взимку загусає, через що машину складно завести.

Разом з тим, необхідно слідкувати за маслом в коробці передач, воно також має свій ресурс і його необхідно міняти. Якщо цього не робити – в зимовий період не уникнути складнощів при запуску машини.

Вплив палива?

Бензин не надто боїться морозів, розповідає експерт. Проте, якщо паливо неякісне, під час руху утворюється конденсат, особливо у металевих баках. Тоді краплі води потрапляють у паливну систему, що може спричинити певні проблеми. У пластиковому баку конденсат не утворюється.

Що стосується дизельних автомобілів – теж варто бути уважним. Слід заливати зимовий дизель, який має спеціальні домішки, аби уникати загуснення. Справною повинна бути також паливна система, адже дизельному авто треба більше часу на прогрів, ніж бензиновому.

Свічки запалювання

Вони теж мають свій ресурс. Змінювати їх рекомендують орієнтовно через 40-50 тисяч кілометрів пробігу автомобіля, каже експерт.

Якщо ваш автомобіль, окрім бензинового, обладнаний додатково газовим обладнанням, тоді зверніть увагу на свічки, що сприяють кращому запалюванню на газовому обладнанні, уточнює керівник автошколи "Форсаж".

Дещо інша система в дизельних автомобілях – у них знаходяться свічки розжарювання, які під час запуску автомобіля розігрівають дизель для того, щоб завести автомобіль.

Чого не варто робити?

Якщо говоримо про дизельне авто – не варто розпочинати рух, не прогрівши автомобіль до необхідної температури двигуна – приблизно 40-50 градусів, наголошує експерт.

В цей час, коли прогрівається авто, дизель проходить коло через систему запалювання і повертається назад в бак, і починає підігрівати той дизель, що в баку,

– відзначає Прокопчук.

Бензиновим двигунам буває достатньо, навіть в люті морози, до 10 хвилин, щоб прогрітися. За цей час прогрівання автівка витрачає приблизно – 300 грам палива, розповідає Вадим Прокопчук. Якщо в сильні морози бензиновому авто дати недостатньо часу для прогріву і розігрівати машину під час руху, тоді у цьому випадку автівка може "взяти" приблизно на 700-900 грам більше палива, ніж при повному розігріві.



За час повного прогрівання автівка витрачає приблизно 300 грам палива

Деякі виробники зазначають, що автомобіль не треба довго гріти взимку. Експерт з таким твердженням не погоджується, каже, це міф.

Виробники не кажуть, що якщо не прогріти достатньо машину, двигун може працювати неякісно. Адже якщо заглушити автомобіль на ніч і поставити його на паркову, а зранку рушивши, не розігрівши до певної температури, тоді на стінках двигуна утворюється конденсат, масло осідає і немає ніякого змащування. Може примерзнути поршень, – пояснює Прокопчук.

Тобто, за його словами, прогрівати авто треба в середньому до 10 хвилин. А в той час, поки автомобіль розігрівається, його можна очистити від снігу, можливого льоду тощо.

А ще не слід забувати, що взимку розхід палива збільшується на 15-20%, підкреслює експерт. Це пов’язано з пробуксовками під час старту автівки (колесо прокручується, обороти збільшуються). Якщо влітку автомобіль в міському режимі витрачає скажімо 10 літрів, то в зимовий період це може доходити до 13 літрів.

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