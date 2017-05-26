Як жителі південно-східних регіонів України реагують на українську мову

Відтепер телерадіокомпанії мовитимуть українською мовою 75% ефіру.

80% мешканців південно-східних регіонів України відчувають себе комфортно, коли говорять, чують або читають українською мовою. Використання російської мови в цих регіонах зменшилось на 6%.

Найбільша частка україномовних передач виходить в Херсонській та Дніпропетровській областях: 16% і 14 відповідно. Найменше ж – Одеська та Донецька області: 4% і 1% відповідно.

Дивіться більше у випуску програми "Вєсті.UA".