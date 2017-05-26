Як жителі південно-східних регіонів України реагують на українську мову
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Відтепер телерадіокомпанії мовитимуть українською мовою 75% ефіру.
80% мешканців південно-східних регіонів України відчувають себе комфортно, коли говорять, чують або читають українською мовою. Використання російської мови в цих регіонах зменшилось на 6%.
Найбільша частка україномовних передач виходить в Херсонській та Дніпропетровській областях: 16% і 14 відповідно. Найменше ж – Одеська та Донецька області: 4% і 1% відповідно.
Дивіться більше у випуску програми "Вєсті.UA".
Джерело: 24 Канал
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