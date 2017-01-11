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Які статки приховує "Кривавий пастор" під Києвом

20:55, сьогодні 609 Читать новость на русском
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Е-декларування дозволило суспільство впритул поглянути на статки чиновників. Втім, винахідливі державні службовці вигадали спосіб, як приховати своє незаконне майно.

Один із варіантів – записати своє майно на далеких чи близьких родичів, які не проживають під одним дахом з декларантом. Відтак, літні батьки, тещі, свекри, свекрухи та навіть дорослі діти провладних чиновників стають казково багатими. А їм своє майно декларувати вже не треба.

"Голуби сизі": успішні родичі Турчинова

Олександр Турчинов був активним учасником революції та навіть виконував обов'язки президента у скрутний для країни час. Він також є кошмаром російських дітей під кодовим ім'ям "Кривавий пастор".

Його е-декларація вирізняється серед інших відносною скромністю. Проте чи всі статки родини Турчинових вказані в декларації?

Адреса помешкання Турчинова добре відома журналістам: в цьому житловому комплексі також проживають також Аваков та Наливайченко. Сім'я Турчинова володіє квартирою розміром 382 квадратних метри, яка записана на дружину політика.

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У 2014 році журналісти намагалися потрапити в гості до Турчинова, проте на цей візит злетілися всі причетні та непричетні до події, навіть сам Турчинов. Особливо цікаво було слухати відповіді стосовно питань про апартаменти від тещі Турчинова.

Проте журналістів зацікавив інший об'єкт: маєток в Білогородці з територією понад півгектара, обслуговуючий персонал та охорона. Масштабне помешкання.

Щоб дізнатись більше, дивіться свіжий випуск програми "Слідство.Інфо".

Теги: Україна гроші Розслідування Олександр Турчинов Корупція
Джерело: 24 Канал
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