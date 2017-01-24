Які столичні вулиці перейменують: перелік

Комісія Київради з питань місцевого самоврядування постановила перейменувати ще 15 київських вулиць.

Вулиці назвуть іменами видатних українців, серед них – громадський діяч Микола Міхновський, письменник Микола Руденко, композитор Володимир Івасюк та загиблий торік герой АТО Дмитро Годзенко.

Проте остаточно ухвалити рішення мають ще київські депутати.

Заступник голови КМДА Олексій Резніков зауважив, що люди бояться перейменувань своїх вулиць, помилково вважаючи, що їм доведеться переоформлювати документи.

Не переживайте, вам не треба нести зайвих витрат, вносити зміни до ваших паспортів, документів, що підтверджують право власності на ваше житло. Не треба бігати, поспішати і нервуватися. Життя буде тривати для вас так само комфортно, єдине що таксистам будете озвучувати вже нову назву,

– заспокоїв заступник голови КМДА Олексій Резніков.

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