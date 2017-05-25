Яких збитків завдали Україні лісові пожежі за рік: вражаючі цифри

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За 2016 рік в Україні сталося 1249 лісових пожеж, вони завдали збитків нашій країні на суму 8,6 млн грн. В Україні знову починається гарячий літній сезон, тому будьте обачні у лісах, парках та на відкритих територіях.
Справжня літня спека почнеться рівно з першим днем червня. Загалом за прогнозами синоптиків літо буде спекотним і переважно дощовим. Уже 25 травня рятувальники попереджають про високу пожежну небезпеку по Києву та закликають киян дотримуватися правил пожежної безпеки.
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Да даними Держстату, найбільше лісових пожеж у минулому році сталося саме в Києві – 207. У Київській області за рік сталося 139 пожеж також у першій п'ятірці опинилися південно-східні регіони – Херсонська (184), Дніпропетровська (177) та Запорізька області (109).
Кількість лісових пожеж в Україні у 2016
Однак за кількістю охопленої вогнем площі лісів ситуація інша. Найбільшою була площа лісових пожеж у Луганській області – 468,4 га. Далі йдуть Запорізька (206,2 га) та Херсонська (104,5 га) області.
Площа лісових пожеж в Україні
Загальна сума збитків, яких завдали Україні лісові пожежі, становить 8,6 млн грн. Зокрема чималі суми довелося заплатити на ліквідацію наслідків у Луганській та Чернігівській областях – 2,9 млн грн і 2,2 млн грн відповідно.
Сума збитків від лісових пожеж
Оскільки починається літній спекотний сезон, нагадуємо: дотримуйтеся правил пожежної безпеки у лісах і парках та не провокуйте виникнення пожеж в екосистемах.