Який алкоголь і на скільки подорожчає найближчим часом

Підписаним президентом України законом підвищується акциз на спирт етиловий на 20%, на пиво на 12%, на слабоалкогольну продукцію – на 12%.

Порошенко підписав прийнятий Радою закон №5132, пише сайт Верховної Ради.

Законом підвищується акциз на спирт етиловий на 20% з нинішніх 105,8 гривні/літр до 126,96 гривні/літр, на пиво на 12% – з 2,48 гривні/літр до 2,78 гривні/літр, на слабоалкогольну продукцію – на 12%.

Читайте також: Парасюк розповів про "пригоди" голови Жовківської РДА у наркодиспансері

У законі також передбачено підвищення з 2017 року розміру специфічної складової акцизу на тютюнові вироби на 40%, адвалорна складова залишається на рівні 12%.

Згідно із законом, також знижені ставки ренти на видобуток нафти з 45% і 21% (в залежності від глибини покладів) до 29% і 14% відповідно.

Також було затверджено порядок розподілу бюджетної дотації для сільгоспвиробників, який вводиться замість спеціального режиму ПДВ.