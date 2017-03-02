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Яйцем в обличчя отримав кандидат у президенти Франції

07:41, сьогодні 450 Читать новость на русском
В Еммануеля Макрона поцілили яйцем
В Еммануеля Макрона поцілили яйцем / Getty Images

Невідомий жбурнув яйце в кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона, влучивши політику в чоло.

Про це повідомляє BFM TV.

Інцидент стався 1 березня під час спілкування політика з відвідувачами сільськогосподарської ярмарки у виставковому центрі Парижа. Охоронці Макрона не стали ловити метальника.

Сам кандидат у президенти поставився до інциденту спокійно, заявивши, що схожі акції вже "стали частиною політичного життя Франції".

Ми пропонуємо вирішення нагальних проблем, і ми можемо їх обговорити. Коли погляди розходяться з деяких питань, хтось відразу починає кидати яйця,
– зазначив політик.

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За даними місцевих ЗМІ, Макрон вже наражався на подібні "атаки". Так, у червні минулого року колишнього міністра економіки закидали яйцями в передмісті Парижа.

Теги: Політика Курйози Франція
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