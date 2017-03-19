Є ким пишатися: наймолодший в Україні голова подарував селу друге життя

Безкоштовний Wi-fi, відремонтовані дороги та укомплектовані навчальні заклади – таким стало село Подільське, що на Черкащині, яким керує наймолодший сільський голова України Артем Кухаренко.

Молодий, амбітний і працьовитий 24-річний Артем Кухаренко нині наймолодший сільський голова в Україні. Коли балотувався на посаду у 2015 році, хлопець був ще студентом. Тоді його кандидатуру підтримали 80% селян.

У першу чергу хлопець взявся за дороги. Асфальтувати – задорого. Тому за 30 тисяч гривень залатав ями бетоном. Фінансово допомогла районна рада і спонсори. Та левову частку селяни самі заробили на благодійному концерті.

Пізніше у центрі Подільського з'явився безкоштовний Wi-fi, а у відремонтованому будинку культури незабаром буде кінотеатр і тренажерна зала. Також у сільських освітніх закладах змінили вікна і двері, закупили у шкільні класи нові парти, а у дитсадок – ліжечка та іграшки. На вулицях же повністю відновили освітлення.

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У селі живуть 800 людей. Більшість працює на місцевих фермах. Молодь хоче залишитись жити у селі і подає у сільраду заявки на житло. Наприклад, занедбаний гуртожиток у перспективі стане будинком для щонайменше 20 молодих сімей Подільського.

Цьогорічний бюджет села складає один мільйон гривень. Тож місцева влада вже у пошуках фінансування. Найперше, що потрібно, це провести каналізацію, воду та газ до гуртожитку.

Молодий керівник вже цього року планує створити у селі зони відпочинку, відновити озеро, провести людям воду, зробити дороги і заснувати сміттєвий кооператив. Та найголовніше – це знайти інвесторів, а відтак забезпечити селян роботою.

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