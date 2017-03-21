Є наказ з Києва "всіх із "Самопомочі" рвати", – Олег Березюк

Голова фракції "Об’єднання "Самопоміч" у Верховній Раді Олег Березюк з трибуни парламенту розповів, як по всій Україні здійснюється тиск на членів партії, в тому числі за допомогою судової системи.

Утиски партійців були зафіксовані у Запоріжжі, Луцьку, Житомирі та Львові.

"Допити, тиск, безпринципний і безпричинний", – заявив Олег Березюк.

Так, за його словами, у Запоріжжі відкрито кримінальну справу проти голови обласного осередку партії – заступника голови облради.

У Луцьку нелегітимно відсторонили від обов'язків секретаря міськради голову обласного осередку "Самопомочі". Після того як рішення було оскаржено в суді і суддя 20 березня відновила її на посаді, в цей же вечір вона зателефонувала і заявила, що рішення було відмінено під тиском.

Ще один випадок зафіксовано у Житомирі. Там міський голова звернувся до секретаря міськради - голови обласного осередку партії з вимогою писати заяву на звільнення. Причина – є наказ з Києва "всіх із "Самопомочі" рвати".

У Львові відбуваються "моральні переслідування" щодо голови обласного відділення партії – заступника голови облради Парасковії Дворянин. Було розпочато збір голосів за відсторонення її від цієї посади.

"Ми просимо владу: зупиніться! Бо горе вам буде", – попередив депутат.

Нагадаємо, вчора відбулась зустріч Президента України з головами фракцій, де Олег Березюк звернувся до Петра Порошенка щодо політичної ситуації в країні.