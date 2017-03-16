Єлизавета ІІ дала старт Brexit

Єлизавета II підписала закон, який офіційно дає прем'єр-міністру Британії Терезі Мей право почати переговори щодо виходу країни з ЄС.

Тож тепер рішення про вихід Британії залежить тільки від Терези Мей. Вона може в будь-який момент повідомити Брюссель про вихід Британії зі складу Євросоюзу.

Я маю повідомити вас, що її величність підписала законопроект про легалізацію виходу країни зі складу Євросоюзу,

– підкреслив спікер палати громад Великої Британії Джон Беркоу.

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Раніше у Британії закон про запуск Brexit ухвалила палата лордів.



Британська прем'єрка Тереза Мей також заявляла, що почне реалізацію Brexit до кінця березня. Серед першочергових дій Лондон вимагатиме від Євросоюзу повернути 11 мільярдів доларів, які зараз зберігаються у Європейському інвестиційному банку.