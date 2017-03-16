17:05
16 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Війна з
Вєсті Кремля
00:05, сьогодні
Вєсті.UA. Олійника хвилює конопля. В
Вєсті.UA
00:21, сьогодні
Зухвала будівельна афера з російським слідом, в яку потрапили тисячі людей
ЦРУ
08:20, 15 березня
Випуск новин за 15:00: Обшуки у Запорізькій ОДА. Забули про допомогу від волонтерів
Випуск новин
16:09, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR

Єлизавета ІІ дала старт Brexit

16:08, сьогодні 266 Читать новость на русском
Єлизавета ІІ
Єлизавета ІІ / neskuchno-news.com

Єлизавета II підписала закон, який офіційно дає прем'єр-міністру Британії Терезі Мей право почати переговори щодо виходу країни з ЄС.

Тож тепер рішення про вихід Британії залежить тільки від Терези Мей. Вона може в будь-який момент повідомити Брюссель про вихід Британії зі складу Євросоюзу.

Я маю повідомити вас, що її величність підписала законопроект про легалізацію виходу країни зі складу Євросоюзу,
– підкреслив спікер палати громад Великої Британії Джон Беркоу.

Читайте також: Британія готує екстрений план дій щодо Brexit

Раніше у Британії закон про запуск Brexit ухвалила палата лордів.

Британська прем'єрка Тереза Мей також заявляла, що почне реалізацію Brexit до кінця березня. Серед першочергових дій Лондон вимагатиме від Євросоюзу повернути 11 мільярдів доларів, які зараз зберігаються у Європейському інвестиційному банку.

Теги: Політика Великобританія Brexit
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
В ЄС починає головувати Мальта: що це означає для України
 1 січня , 14:05 3
Савченко обрала дуже жорсткий проросійський вектор, – експерт
24 грудня 2016 , 08:02 7
Автомайдан показав розкішний особняк ще одного судді
 29 січня , 11:15 9
Не думаю, що вона завербована, – Ярош про гучні заяви Савченко
 7 листопада 2016 , 12:32 2
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук