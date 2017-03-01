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ЄС офіційно дав безвіз Грузії: опубліковані історичні фото

15:59, сьогодні 234 Читать новость на русском
Грузія вже з безвізом
Грузія вже з безвізом / Фото із соцмереж

Представники Європейського Союзу офіційно підписали угоду щодо надання безвізового режиму Грузії.

Церемонія підписання відбулась у середу, 1 березня у Брюсселі.

Фото урочистостей та історичного документу розмістив у своєму Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Журналіст додав, що документи щодо безвізу для Грузії, ймовірно, будуть опубліковані в офіційному журналі Євросоюзу 8 березня, а це означає, що безвізовий режим набуде чинності 28 березня.

Нагадаємо, процес лібералізації безвізового режиму з ЄС Україна та Грузія розпочали одночасно.

28 лютого у Євросоюзі успішно відбулись тристоронні переговори між Радою ЄС, Європарламентом і Єврокомісією щодо проекту законодавчої резолюції про скасування візових вимог для громадян України.

Теги: Політика Грузія Євросоюз Безвізовий режим
Джерело: 24 Канал
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