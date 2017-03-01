ЄС офіційно дав безвіз Грузії: опубліковані історичні фото

Представники Європейського Союзу офіційно підписали угоду щодо надання безвізового режиму Грузії.

Церемонія підписання відбулась у середу, 1 березня у Брюсселі.

Фото урочистостей та історичного документу розмістив у своєму Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Журналіст додав, що документи щодо безвізу для Грузії, ймовірно, будуть опубліковані в офіційному журналі Євросоюзу 8 березня, а це означає, що безвізовий режим набуде чинності 28 березня.

Нагадаємо, процес лібералізації безвізового режиму з ЄС Україна та Грузія розпочали одночасно.



28 лютого у Євросоюзі успішно відбулись тристоронні переговори між Радою ЄС, Європарламентом і Єврокомісією щодо проекту законодавчої резолюції про скасування візових вимог для громадян України.