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Єврокомісія висловила незадоволення Порошенку та Гройсману (Документ)

20:54, сьогодні 3021 Читать новость на русском
Петро Порошенко та Володимир Гройсман
Петро Порошенко та Володимир Гройсман / 24 Канал

Європейська комісія висловила президенту Петру Порошенку та прем'єр-міністру Володимиру Гройсману своє незадоволення щодо затягування прийняття законопроекту про створення прозорого енергетичного регулятора.

Відповідний лист віце-президента Європейської комісії Мароша Шефчовича оприлюднила "Економічна правда".

Зокрема, в листі йдеться про те, що прийняття закону про енергетичний регулятор є однією із умови отримання 600 мільйонів євро допомоги від ЄС.

Також в Єврокомісії наголосили, що створення прозорого органу дозволить залучити нові інвестиції в Україну. До того ж, в листі відзначили, НКРЕ не користується експертною допомогою, яку пропонує ЄС.

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Аналіз згаданих нещодавніх рішень регулятора експертами ЄС показав, що, на жаль, використовувані методології не повністю відповідають кращій європейській практиці,
– пише Шефчович.

Відтак Єврокомісія просить Порошенка виконати закон про Національну комісію та призначити двох членів Конкурсної комісії.

Теги: Україна Політика Петро Порошенко Володимир Гройсман Єврокомісія вугільна промисловість
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