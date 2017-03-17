Єврокомісія висловила незадоволення Порошенку та Гройсману (Документ)

Європейська комісія висловила президенту Петру Порошенку та прем'єр-міністру Володимиру Гройсману своє незадоволення щодо затягування прийняття законопроекту про створення прозорого енергетичного регулятора.

Відповідний лист віце-президента Європейської комісії Мароша Шефчовича оприлюднила "Економічна правда".

Зокрема, в листі йдеться про те, що прийняття закону про енергетичний регулятор є однією із умови отримання 600 мільйонів євро допомоги від ЄС.

Також в Єврокомісії наголосили, що створення прозорого органу дозволить залучити нові інвестиції в Україну. До того ж, в листі відзначили, НКРЕ не користується експертною допомогою, яку пропонує ЄС.

Читайте також: В ЄС здивувалися рішенню РНБО про блокаду і вимагають пояснень

Аналіз згаданих нещодавніх рішень регулятора експертами ЄС показав, що, на жаль, використовувані методології не повністю відповідають кращій європейській практиці,

– пише Шефчович.

Відтак Єврокомісія просить Порошенка виконати закон про Національну комісію та призначити двох членів Конкурсної комісії.