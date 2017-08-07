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З Бориспольської лікарні звільнили лікаря-п’яницю

18:13, сьогодні 424 Читать новость на русском
Лікар прикладався до чарки
Лікар прикладався до чарки / Фото з відкритих джерел

Лікаря-травматолога Бориспільської центральної районної лікарні, який у нетверезому стані приймав жертв ДТП, що сталася під Києвом на Бориспільській окружній дорозі, звільнили вранці 7 серпня.

Про це розповів заступник головного лікаря з медичної частини Бориспільської центральної районної лікарні Євгеній Черенок, повідомляє Укрінформ.

Разом із лікарем звільнили і медичну сестру, яка також вживала алкоголь.

За словами Черенок, вночі йому повідомили з лікарні, що є підозра, що черговий лікар-травматолог п’яний. Адміністрація лікарні викликала поліцію та відсторонила від виконання обов'язків цього лікаря.

Він додав, що звільнений лікар і раніше мав проблеми з алкоголем, і навіть за рахунок лікарні проходив примусове лікування.

При цьому Черенок додав, що звільнений лікар не мав відношення до лікування дівчинки, яка постраждала в ДТП на Бориспільскій трасі.

В свою чергу спікер Нацполіції у Київській області Микола Жукович повідомив, що на нетверезого медика поліція склала адмінпротокол.

Нагадаємо, вночі 7 серпня на Бориспільській трасі, що під Києвом, сталася жахлива ДТП, у якій загинули 6 осіб.

Теги: Новини України Алкоголь
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