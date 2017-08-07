З Бориспольської лікарні звільнили лікаря-п’яницю

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Лікаря-травматолога Бориспільської центральної районної лікарні, який у нетверезому стані приймав жертв ДТП, що сталася під Києвом на Бориспільській окружній дорозі, звільнили вранці 7 серпня.
Про це розповів заступник головного лікаря з медичної частини Бориспільської центральної районної лікарні Євгеній Черенок, повідомляє Укрінформ.
Разом із лікарем звільнили і медичну сестру, яка також вживала алкоголь.
За словами Черенок, вночі йому повідомили з лікарні, що є підозра, що черговий лікар-травматолог п’яний. Адміністрація лікарні викликала поліцію та відсторонила від виконання обов'язків цього лікаря.
Він додав, що звільнений лікар і раніше мав проблеми з алкоголем, і навіть за рахунок лікарні проходив примусове лікування.
При цьому Черенок додав, що звільнений лікар не мав відношення до лікування дівчинки, яка постраждала в ДТП на Бориспільскій трасі.
В свою чергу спікер Нацполіції у Київській області Микола Жукович повідомив, що на нетверезого медика поліція склала адмінпротокол.
Нагадаємо, вночі 7 серпня на Бориспільській трасі, що під Києвом, сталася жахлива ДТП, у якій загинули 6 осіб.