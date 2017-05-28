З Криму і Донбасу необхідно вивести війська РФ, – важлива заява російських опозиціонерів

Під час третього Форуму вільної Росії, співзасновником якого є опозиційний російський політик Гаррі Каспаров, опозиціонери виступили із заявою, в якій кажуть про необхідність після падіння режиму Путіна вивести російські війська з Криму і Донбасу.

Про це йдеться на сайті Форуму.

Зокрема, опозиціонери заявляють, що агресія Росії проти України є міжнародним злочином, адже ця війна на Донбасі порушила базові міжнародні та міждержавні договори.

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"Окупація та анексія території України, що супроводжуються масовими репресіями проти кримських татар і українців, що забрали більше десяти тисяч життів, стали ганебними плямами російської історії…Війна повинна бути негайно припинена, російські війська повинні бути виведені з усієї території України, включно з Кримом і Донбасом", – йдеться у заяві.

Також учасники Форуму наголосили, що після падіння режиму Росія буде налагоджувати встановлення добросусідських відносин з Україною.

Довідка: Форум вільної Росії – це, за словами організаторів, майданчик, одним із головних завдань якого є формування інтелектуальної альтернативи путінському режиму, альтернативи, на базі якої можлива побудова нової, європейської Росії. Форум проходить у Вільнюсі.