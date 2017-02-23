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За летальну зброю для України виступили демократи-законодавці США

00:17, сьогодні 587 Читать новость на русском
У США дедалі більше політиків виступають за летальну зброю для України
У США дедалі більше політиків виступають за летальну зброю для України / Преса України

Двоє демократів-законодавців із обох палат Конгресу США заявили, що для Вашингтона настав час надати Україні зброю летальної дії, щоб захищатися від спільних російсько-сепаратистських сил на сході України.

Про це політики заявили в інтерв’ю "Радіо Свобода", перебуваючи в Києві.

Як сказав сенатор Дік Дербін, конфлікт на сході України досяг тієї точки, коли вже "треба бути чесними".

Говорячи про дії Росії, він заявив:

Те, що вони роблять на сході України, в Донецьку, не дає знати, щоб вони були готові відступити. Ми маємо дати Україні інструменти і озброєння, яких вона потребує, щоб захистити свій власний народ.

Дербін, другий за старшинством демократ у Сенаті, член судівничого, бюджетного і регламентного комітетів, згадав, що попередня адміністрація Барака Обами не хотіла надавати Києву летальної допомоги, заявляючи, що це може призвести до ескалації конфлікту. Тепер же, за словами сенатора, "настав час поглянути на реальність".

Конгресмен Майк Квіґлі сказав, що надання Україні зброї летальної дії необхідне, бо її противник використовує новітні технології, і українці "протистоять передовій силі".

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Обидва законодавці США, що зустрілися в Києві протягом своїх окремих поїздок країнами Східної Європи і Балтії з метою висловити підтримку цим країнам, заявили, що не задоволені позицією щодо України нинішнього президента Дональда Трампа.

За словами Квіґлі, ця позиція "дещо шизофренічна" і змінюється залежно від того, кого президент слухає і що дивиться.

Теги: Україна Політика Зброя США Дональд Трамп
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