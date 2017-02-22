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За лічені дні ЄС проголосує за механізм призупинення безвізу для України

14:31, сьогодні 558 Читать новость на русском
27 лютого за механізм призупинення безвізу для України має голосувати Рада ЄС
27 лютого за механізм призупинення безвізу для України має голосувати Рада ЄС / 24 Канал

Рада Європейського Союзу голосуватиме за погоджений механізм припинення безвізового режиму у понеділок, 27 лютого.

Про це у своєму Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода", що працює у Брюсселі, Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС дали зелене світло механізму призупинення безвізового режиму та візової лібералізації для Грузії. Міністри ЄС схвалять це 27 лютого для України", – написав він.

14 лютого відповідний механізм схвалив Європарламент.

Читайте також: В ЄС пояснили, чому не хочуть називати точних дат безвізу для українців

Теги: Україна Політика українці Безвізовий режим Євросоюз
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