За лічені дні ЄС проголосує за механізм призупинення безвізу для України

Рада Європейського Союзу голосуватиме за погоджений механізм припинення безвізового режиму у понеділок, 27 лютого.
Про це у своєму Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода", що працює у Брюсселі, Рікард Йозвяк.
"Посли ЄС дали зелене світло механізму призупинення безвізового режиму та візової лібералізації для Грузії. Міністри ЄС схвалять це 27 лютого для України", – написав він.
14 лютого відповідний механізм схвалив Європарламент.
Читайте також: В ЄС пояснили, чому не хочуть називати точних дат безвізу для українців