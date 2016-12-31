За російськими дипломатами, яких виганяють з США, прилетів спецборт

В аеропорт Вашингтона прилетів літак, який доставить в Росію висланих із США дипломатів.

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на слова представника посольства РФ у Вашингтоні Миколи Лахоніна.

За його словами, лайнер Іл-96 приземлився у вашингтонському аеропорту імені Даллеса.

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Нагадаємо, США вислали з країни 35 російських дипломатів. Їх запідозрили у шпигунстві. Крім того, Вашингтон розширив санкції проти Росії за хакерські атаки та втручання у президентські вибори. Очікували, що у відповідь на це Москва теж оголосить працівників дипустанов США персонами нон-грата.