  • укр
  • рус
22:17
31 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Горе без Мережі. Чергова перемога російської демократії
Вєсті Кремля
22:19, 30 грудня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, сьогодні
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Українські туристи повертаються додому з ОАЕ
Випуск новин
22:08, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

За російськими дипломатами, яких виганяють з США, прилетів спецборт

20:27, сьогодні 600 Читать новость на русском
Посольство в США
Посольство в США / РІА "Новости"

В аеропорт Вашингтона прилетів літак, який доставить в Росію висланих із США дипломатів.

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на слова представника посольства РФ у Вашингтоні Миколи Лахоніна.

За його словами, лайнер Іл-96 приземлився у вашингтонському аеропорту імені Даллеса.

Читайте також: Трамп похвалив Путіна і назвав його "дуже розумним"

Нагадаємо, США вислали з країни 35 російських дипломатів. Їх запідозрили у шпигунстві. Крім того, Вашингтон розширив санкції проти Росії за хакерські атаки та втручання у президентські вибори. Очікували, що у відповідь на це Москва теж оголосить працівників дипустанов США персонами нон-грата.

Теги: Новини Росії США Санкції
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
До дня народження Андрія Хливнюка: ТОП-10 найкращих пісень
сьогодні, 21:50 До дня народження Андрія Хливнюка: ТОП-10 найкращих пісень "Бумбоксу"
253
Новий Рік зовсім близько: традиції святкування у різних країнах світу
30 грудня, 13:41 Новий Рік зовсім близько: традиції святкування у різних країнах світу
Анастасія Ковач-Петрушенко
Камінь в подарунок, рожева білизна та поцілунки з малознайомими – найдивніші новорічні традиції
сьогодні, 20:57 Камінь в подарунок, рожева білизна та поцілунки з малознайомими – найдивніші новорічні традиції
341
сьогодні, 15:30 "Символ Нового року": скільки коштує приготувати салат олів'є (Інфографіка)
5 1601
сьогодні, 13:04 "Інтерсіті" долає кордони: без страху і стресу з України до Перемишля
Наталя Сколоздра 1907
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня , 16:02 8
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня , 07:41 70
Крим може повернутися у 2017-му, – командувач флоту України
 23 серпня , 07:00 30
Українська легкоатлетка обурена, що на Олімпіаду не пустили збірну Росії
 4 серпня , 11:17 51
Чи подобається вам нова назва Кіровограда?
14 липня , 20:16 6
Окупанти просять туристів утриматися від поїздок до Криму
 9 серпня , 07:34 5
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук