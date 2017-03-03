Заарештували головну лікарку психлікарні, яку звинуватили у катуванні пацієнтів

Лілію Неофітну звинувачують у катуванні пацієнтів, підозру їй оголосили у середу.

Сьогодні суд обрав запобіжний захід: Лілія Неофітна пробуде два місяці у СІЗО без права внесення застави.

У центр уваги Охтирська психлікарня потрапила у листопаді. Тоді хворих тримали у палатах, температура в яких сягала від 10 до 18 градусів за Цельсієм. Внаслідок цього 7 пацієнтів померли.

Читайте також: Депутати взялись захищати права душевнохворих людей

У документах причиною смерті вказали серцево-судинну недостатність. Утім, повторна перевірка виявила у них гостру гнійну пневмонію. В однієї з покійних також зафіксували численні ознаки побиття.