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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Загострення на фронті: Україна несе втрати, багато поранених

22:56, сьогодні 5129 Читать новость на русском
В АТО загинув український боєць
В АТО загинув український боєць / np.pl.ua

Терористи серйозно збільшили кількість обстрілів в зоні АТО. Особливо гаряче в Авдіївській промзоні. Там вже другу добу обстріли практично не припиняються.

Про це заявив прес-офіцер АТО Леонід Матюхін, в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, з початку доби вже зафіксували 102 обстріли позицій сил АТО. Загалом зросли обстріли по усій лінії фронту.

Внаслідок цих нападів загинув один український боєць. Ще 7 отримали поранення.

Нагадаємо, раніше журналіст Роман Бочкала заявив, що бойовики посилили обстріли в районі шахти Бутівка. Там 5 українських воїнів отримали поранення.

Теги: Україна АТО Війна на Донбасі Жертви
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