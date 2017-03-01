Загострення на фронті: Україна несе втрати, багато поранених

Терористи серйозно збільшили кількість обстрілів в зоні АТО. Особливо гаряче в Авдіївській промзоні. Там вже другу добу обстріли практично не припиняються.

Про це заявив прес-офіцер АТО Леонід Матюхін, в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, з початку доби вже зафіксували 102 обстріли позицій сил АТО. Загалом зросли обстріли по усій лінії фронту.

Внаслідок цих нападів загинув один український боєць. Ще 7 отримали поранення.

Нагадаємо, раніше журналіст Роман Бочкала заявив, що бойовики посилили обстріли в районі шахти Бутівка. Там 5 українських воїнів отримали поранення.