Замах на Антона Геращенка. У МВС зробили важливу заяву

На ці дні російські спецслужби планували вбивство народного депутата Антона Геращенка. Підготовка замаху дуже схожа на підготовку та вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це заявив радник глави МВС Зорян Шкіряк в ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, про роботу працівників СБУ не знали навіть близькі нардепа. Вони проводили спостереження, відеофіксацію, та, власне, працювали над попередженням замаху.

Шкіряк також додав, що підготовка до замаху на вбивство Геращенка ідентична до підготовки і теракту проти журналіста Павла Шеремети.

"Зараз ми можемо говорити, що безпосередньо людина, яка за нашою інформацією є замовником вбивства Антона Геращенка, має безпосереднє відношення до російських спецслужб. Це саме стосується і вбивства Шеремета. Але відповідь має дати слідство", – наголосив Шкіряк.