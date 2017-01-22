Замах на Геращенка, вбивство адвоката у Києві, – головне за добу

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СБУ попередила замах на депутата.

Голова СБУ Василь Грицак зазначив, що 20 січня працівники СБУ викрили замах на життя народного депутата України, операцією щодо здійснення якого керували з території Росії, а саме кремлівські спецслужби.

Натомість називати ім’я слуги народу він відмовився, оскільки той "є учасником кримінального судочинства та силами Служби безпеки України здійснюються заходи з забезпечення його особистої безпеки". Однак сказав, що це чоловік.

Згодом у відомстві оприлюднили деталі. Зазначається, що безпосереднім організатором замаху був уродженець Росії та колишній житель Харківщини, а допомагали йому два громадянина України, що раніше відбували покарання в окупованому Криму.

Задля здійснення злочину обидва прибули до України, однак кілька разів виїжджали на територію РФ, щоб отримати подальші інструкції.

У спецслужбі додали, що зловмисники планували підірвати автомобіль політика, а запасним варіантом був вибух на маршруті його руху.

Крім того, відомство опублікувало відеодокази планування замаху.

Пізніше деякі українські ЗМІ повідомили, що російські агенти готували замах на Антона Геращенка.



Зазначається, що за ним велося стеження протягом місяця.

Гучне вбивство адвоката у Києві

Уночі проти 21 січня у Дніпровському районі Києва сталося резонансне вбивство адвоката.

За інформацією поліції, чоловіка знайшли у калюжі крові – його доправили до лікарні, де він помер від отриманого поранення.

За попередньою інформацією встановлено, що невідомий поблизу будинку, де мешкав потерпілий, підійшов ззаду і вистрілив йому в голову,

– зазначили правоохоронці.

Згодом стало відомо ім’я вбитого юриста.

Як стверджує Дмитро Абрамчук, ним виявився Рибальченко Валерій Олександрович.

Крім того, було оприлюднено і перші версії вбивства.

Як розповіла речник київської поліції Оксана Блищик, серед них, зокрема, слідство розглядає особисте життя, адвокатську діяльність або вбивство з метою пограбування.

На Майдану знову вийшли люди

У столиці на Майдані Незалежності відбулася акція протесту "Стоп Путін – Стоп війна!".

У акції взяли участь понад 100 активістів, включно з нардепом Надією Савченко.

Додамо, що окрім Києва, подібні заходи відбулися ще у 23 містах по всій країні та в щонайцменше 50 країнах світу.

Фото дня

В інтернеті викликала неабиякий резонанс світлина з льотчицею Надією Савченко, яку зробили під час подій Євромайдану.