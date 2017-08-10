"Застрель стиліста": у мережі кепкують з нової сукні Савченко

Користувачі соцмереж не можуть заспокоїтись через сукню надерпа Надії Савченко.

Як відомо, політик з'явилась у прямому ефірі одного з телеканалів у незвичній сукні темного кольору з глибоким декольте.

Під відео на Youtube інтернет-користувачі пишуть, що Надії Савченко необхідно терміново міняти стиліста: "Надя, застрель свого стиліста".

"Навіщо нашийник вдягли на героя України?" – чимало користувачів саме так сприйняли стилізований "комір" на сукні, який також нагадує зараз дуже популярний серед модниць чокер.

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Дехто з користувачів порівняв одяг Надії з героїнею культового фільму "Леон".