Затримання екс-податківців: суд арештував і оголосив шалену суму застави одному з фігурантів

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Печерський суд Києва арештував з можливістю внесення застави колишнього начальника Державної податкової служби в Луганській області Олександра Антипова. Зазначимо, що заставу визначено в розмірі 100 мільйонів гривень.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава МВС Арсен Аваков.
"Антикорупційна податкова операція: Антипову, а якого під час арешту вилучили 3,8 мільйони доларів – екс-губернатору і екс-голові податкової Луганській області – тільки що Печерський суд в рамках ст.209 КПК (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом) призначив запобіжний захід – арешт з можливою заставою 100 мільйонів гривень", – мовиться у повідомленні міністра.
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"Наручники одягли прямо в залі суду", – додав Аваков.
Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівників податкових органів України.
29 травня ГПУ подала апеляцію на рішення Печерського суду Києва, який відпустив екс- начальника Державної податкової служби в Луганській області Олександра Антипова під заставу в 15 мільйонів гривень.