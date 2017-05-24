Масові затримання екс-чиновників України: список затриманих

В Україні відбулися наймасовіші затримання екс-чиновників України. Серед них – колишні податківці і працівники ДФС. Їхня злочинна діяльність завдала збитків державі на 96 мільярдів гривень.
Спецоперація із затримання екс-посадовців України почалася о 6 ранку 24 травня. Правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України. Затриманих доставили в аеропорт "Київ" (Жуляни) вертольотами.
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За словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, спецоперація відбулася за сприяння відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова.
Зокрема, затримано так званого "смотрящого" за всім бізнесом олігарха Сергія Курченка – генерала-лейтенанта Станіслава Денисюка. Крім того, загалом затримано 23 високопосадовців: колишнього керівника Луганської податкової адміністрації Антіпова, а також колишнього голову Міндоходів в Дніпропетровській, Луганській областях, голову Податкової служби АР Крим, керівників податкових інспекцій майже всіх районів Києва, заступника голови Полтавської податкової адміністрації, заступника начальника Міндоходів Харківської області, начальника податкової Полтави. Сайт "24" розповідає, ким є затримані екс-чиновники.
Список затриманих екс-чиновників України (оновлюється):
Військовий прокурор Анатолій Матіос назвав генерал-лейтенанта Денисюка "смотрящим" за всім бізнесом Курченка. Денисюк є чинним начальником служби безпеки.
Уродженець Кривого Рогу прийшов в органи внутрішніх справ в 1975 році і лише через 17 років різко пішов вгору, залишивши районний підрозділ. З 1992 р по 1993 р. – заступник начальника управління, начальник відділу по боротьбі з організованою злочинністю в Харківській області. З 1995 по 2000 рр. – перший заступник начальника управління – начальник УБОЗ УМВСУ в Харківській області. З березня 2000 року – перший заступник начальника УМВСУ – начальник кримінальної міліції.
Його дружина – Денисюк Ірина Леонідівна – є близькою родичкою колишнього міністра МВС Юрія Смирнова. Коли Денисюк був звільнений із посад у Харківській області (підозрювався у зв'язках із кримінальним світом і допомозі у втечі кримінальній авторитету "Іспанцеві"), він перебрався в Київ і зробив кар'єру там, де став начальником Мінського районного управління міліції.
У 2003 – начальник Укрбюро Інтерполу в Україні. У 2003-2004 – в.о. начальника УМВС України на Донецькій залізниці. У 2004-2005 – начальник УМВС України в Харківській обл. У 2006-2011 – начальник Державної податкової адміністрації України в Харківській обл.
У 2006 був обраний до Харківської облради за списком "Партії регіонів".
Екс-начальник ГУ Міндоходов в Луганській області.
Екс-начальник Дніпропетровської МДПІ.
Колишній заступник глави ДПА в Полтавській області.
Екс-глава ДПІ в Дніпропетровській області.
Екс-заступник начальника ГУ Міндоходів в Харківській області.
Екс-начальник ДПІ в Кіровському районі м. Дніпра.
Екс-начальник ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС.
Екс-начальник ГУ Міндоходів в Харківській області.
Екс-начальник Харківської ОДПІ Харківської області ДПС.
Екс-начальник ДПІ в Приморському районі м Одеса ГУ Міндоходов в Одеській області.
Екс-начальник ДПІ в м. Полтава Полтавської області ДПС.
Екс-начальник ДПІ в Святошинському районі м.Києва
Екс-начальник ДПІ в Святошинському районі м.Києва ДПС.
Екс-начальник ДПІ в Дарницькому районі м.Києва ДПС.
Екс-глава ДПС у Полтавській області.
Екс-глава ДПС в АРК.
Екс-начальник ДПІ у Подільському районі м.Києва.
Екс-начальник Ленінської ОДПІ в м.Луганську ГУ Міндоходів в Луганській області.
Екс-начальник ДПІ в Шевченківському районі м Київ ГУ Міндоходів в м.Києві.
Екс-начальник ДПІ в Приморському районі м Одеса ГУ Міндоходів в Одеській області.