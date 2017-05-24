Масові затримання екс-чиновників України: список затриманих

Список затриманих екс-чиновників України (оновлюється):

Станіслав Федорович Денисюк

Військовий прокурор Анатолій Матіос назвав генерал-лейтенанта Денисюка "смотрящим" за всім бізнесом Курченка. Денисюк є чинним начальником служби безпеки.

Уродженець Кривого Рогу прийшов в органи внутрішніх справ в 1975 році і лише через 17 років різко пішов вгору, залишивши районний підрозділ. З 1992 р по 1993 р. – заступник начальника управління, начальник відділу по боротьбі з організованою злочинністю в Харківській області. З 1995 по 2000 рр. – перший заступник начальника управління – начальник УБОЗ УМВСУ в Харківській області. З березня 2000 року – перший заступник начальника УМВСУ – начальник кримінальної міліції.

Його дружина – Денисюк Ірина Леонідівна – є близькою родичкою колишнього міністра МВС Юрія Смирнова. Коли Денисюк був звільнений із посад у Харківській області (підозрювався у зв'язках із кримінальним світом і допомозі у втечі кримінальній авторитету "Іспанцеві"), він перебрався в Київ і зробив кар'єру там, де став начальником Мінського районного управління міліції.

У 2003 – начальник Укрбюро Інтерполу в Україні. У 2003-2004 – в.о. начальника УМВС України на Донецькій залізниці. У 2004-2005 – начальник УМВС України в Харківській обл. У 2006-2011 – начальник Державної податкової адміністрації України в Харківській обл.

У 2006 був обраний до Харківської облради за списком "Партії регіонів".

Антипов Олександр Миколайович

Екс-начальник ГУ Міндоходов в Луганській області.

Липинський Андрій Віталійович

Екс-начальник Дніпропетровської МДПІ.

Лукін Олександр Олександрович

Колишній заступник глави ДПА в Полтавській області.

Шинкаренко Сергій Вікторович

Екс-глава ДПІ в Дніпропетровській області.

Маслова Тетяна Іванівна

Екс-заступник начальника ГУ Міндоходів в Харківській області.

Корсун Ольга Миколаївна

Екс-начальник ДПІ в Кіровському районі м. Дніпра.

Драгун Андрій Олегович

Екс-начальник ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС.

Роздайбіда Андрій Володимирович

Екс-начальник ГУ Міндоходів в Харківській області.

Криволапов Андрій Вікторович

Екс-начальник Харківської ОДПІ Харківської області ДПС.

Фролова (Василенко) Ольга Борисівна

Екс-начальник ДПІ в Приморському районі м Одеса ГУ Міндоходов в Одеській області.

Лизун Богдан Павлович

Екс-начальник ДПІ в м. Полтава Полтавської області ДПС.

Бондаренко Ігор Григорович

Екс-начальник ДПІ в Святошинському районі м.Києва

Мостіпан Юрій Євгенович

Екс-начальник ДПІ в Святошинському районі м.Києва ДПС.

Кравченко Юрій Миколайович

Екс-начальник ДПІ в Дарницькому районі м.Києва ДПС.

Задорожний Володимир Петрович

Екс-глава ДПС у Полтавській області.

Циркун Костянтин Валентинович

Екс-глава ДПС в АРК.

Ярошенко Олексій Федорович

Екс-начальник ДПІ у Подільському районі м.Києва.

Дубель Володимир Степанович

Екс-начальник Ленінської ОДПІ в м.Луганську ГУ Міндоходів в Луганській області.

Башук Віктор Петрович

Екс-начальник ДПІ в Шевченківському районі м Київ ГУ Міндоходів в м.Києві.

Шуба Ігор Маркович

Екс-начальник ДПІ в Приморському районі м Одеса ГУ Міндоходів в Одеській області.