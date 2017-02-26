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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Зеленкою облили екс-прем'єра Росії

19:12, сьогодні 2116 Читать новость на русском
Михайла Касьянова облили зеленкою
Михайла Касьянова облили зеленкою / Новая газета

У неділю, 26 лютого, у центрі Москви під час Маршу пам'яті вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова колишнього прем'єр-міністра РФ Михайла Касьянова облили зеленкою.

Про це повідомляє "Новая газета".

Невідомий підійшов до голови "Партії народної свободи" ззаду незадовго до початку ходи і хлюпнув зеленкою в обличчя.

Правоохоронці одразу ж вивели нападника з натовпу і забрали його до автозаку. Наразі особа зловмисника невідома.

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Також повідомляється, що Касьянов залишився у голові колони і продовжив участь у марші.

Теги: Політика Борис Нємцов Новини Росії Вбивство Нємцова Сутички
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