  • укр
  • рус
16:07
24 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Недалекий кінець Путіна. Хрестовий похід проти комунізму
Вєсті Кремля
22:02, 23 грудня
Вєсті.UA. Обшук у Путіна. Як храм науки об'єднав Ющенка, Кінаха і Литвина
Вєсті.UA
19:32, 23 грудня
Завищені платіжки та корупційні схеми Онищенка, – журналістське розслідування
ЦРУ
22:21, 22 грудня
Випуск новин за 15:00: Алеппо знову бомблять. Перерахунок тарифів
Випуск новин
16:04, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Жителі Авдіївки залишилися без води
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Жителі Авдіївки залишилися без води

12:02, сьогодні 116 Читать новость на русском
Авдіївка
Авдіївка / Getty Images

Через перебиття лінії електропередач зупинилася Донецька фільтрувальна станція, тому жителі Авдіївки залишилися без води.

Про це глава міської цивільної адміністрації Авдіївки Павло Малихін розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

Наразі обстрілу немає, але вчора була перебита лінія електромережі, тому знову зупинилася ДФС станція і знову в місті немає води. Зараз бригади ДФС готуються вийти, щоб з'ясувати, де перебиті лінії електропередач,
– сказав Малихін.

Він додав, що якщо і далі буде діяти режим припинення вогню, то проводитимуть ремонт і відновлять водопостачання будинків.

Читайте також: Тут жарко, – військові розповіли про ситуацію поблизу Авдіївки

Теги: Україна АТО
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
22 грудня, 18:36 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
20 грудня, 20:38 "Лучшие в 2016 году": выберите лучших футбольных персон года Украины
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня , 19:08 343
На підвищення зарплати депутатам може забракнути грошей
 23 жовтня , 21:24 4
Шокуюча історія з Тернополя: мати покинула однорічну дитину на вокзалі
 18 листопада , 17:50
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук