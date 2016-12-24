Через перебиття лінії електропередач зупинилася Донецька фільтрувальна станція, тому жителі Авдіївки залишилися без води.

Про це глава міської цивільної адміністрації Авдіївки Павло Малихін розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

Наразі обстрілу немає, але вчора була перебита лінія електромережі, тому знову зупинилася ДФС станція і знову в місті немає води. Зараз бригади ДФС готуються вийти, щоб з'ясувати, де перебиті лінії електропередач,

– сказав Малихін.

Він додав, що якщо і далі буде діяти режим припинення вогню, то проводитимуть ремонт і відновлять водопостачання будинків.

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