Журналіст озвучив страшні цифри загиблих бійців в АТО за грудень

Журналіст звів бойові втрати української армії на сході за грудень 2016 року, а також зібрав інформацію про кожного загиблого.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

"Бойові втрати грудня 2016-го. 19 українських героїв, які віддали своє життя у передноворічний місяць, щоб ми зберегли свободу та мирно святкували. Вони не отримали подарунків під ялинку. Вони подарували своє життя Батьківщині та українському народу", – зазначив журналіст.

Він зазначив, що перелік не є остаточним.

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