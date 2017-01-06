Журналіст озвучив страшні цифри загиблих бійців в АТО за грудень

Журналіст звів бойові втрати української армії на сході за грудень 2016 року, а також зібрав інформацію про кожного загиблого.
Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.
"Бойові втрати грудня 2016-го. 19 українських героїв, які віддали своє життя у передноворічний місяць, щоб ми зберегли свободу та мирно святкували. Вони не отримали подарунків під ялинку. Вони подарували своє життя Батьківщині та українському народу", – зазначив журналіст.
Він зазначив, що перелік не є остаточним.
Читайте також: Росія не готова до війни, – Огризко
Коментарі