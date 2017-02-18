Журналіст повідомив, хто з Донбасу постачає вугілля Україні

Терористи Донбасу вугілля вони продають не для потреб ТЕС, а будь-кому.

Про це йдеться у блозі відомого журналіста Дениса Казанського "Проверил, как работает блокада "ЛДНР", який опубліковано на сайті "24".

До початку блокади вугілля в Україні ввозив не лише ДТЕК Ахметова, який дійсно платить податки в наш бюджет, а й десятки різних дрібних митних конторок, які зареєстровано на території бойовиків. Це всілякі приватні шахти, копанки та майданчики, різні ТОВ з незрозумілими засновниками, які розташовуються у Шахтарську, Торезі, Антрациті, Ровеньках і Красному Лучі,

– стверджує журналіст.

За його словами, "всі ці конторки і фірмочки за фактом працюють під дахом бойовиків, платять їм данину (податки), а то і взагалі в реальності належать Захарченку, Плотницькому, Тимофєєву (Ташкенту), Завдовеєву, Пасічнику та іншим великим і дрібним сепаратистам".

І вугілля вони продають не для потреб ТЕС, як втирають кажуть у новинах, а будь-кому. Будь-який підприємець з України може зателефонувати за оголошенням і замовити 10-20 вагонів вугілля для власних потреб або для перепродажу власникам приватних будинків,

– наголошує уродженець Донецька.

Також він підкреслює, що терористи наразі постачати вугілля на підконтрольну територію України внаслідок блокади не можуть.

Всі, кому я дзвонив, розповіли, що поки рейки перекриті, працювати на Україну у них можливості немає. Сказали дзвонити, коли блокаду знімуть,

– резюмує Казаньский.

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