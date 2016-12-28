Журналіст розповіла про ситуацію на Світлодарській дузі

На Світлодарській дузі зараз затишшя, але на окупованій території відбувається стягування сил.
Про це розповіла журналістка Євгенія Гончарук, яка поїхала у зону АТО, повідомляє Громадське.
Медики відзначають, що є інформація про те, що стягується важке озброєння. Це не підтверджена розвідкою інформація. Якась ротація відбувається,
– пояснила журналістка.
Вона додала, що на окуповану ділянку фронту, де були бої на минулому тижні, стягують багато сил.
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