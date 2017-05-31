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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Журналіст вказав на тривожні дії окупантів на Донбасі

07:51, сьогодні 427
Окупанти на Донбасі
Окупанти на Донбасі / Getty Images

Російські найманці на окупованому Донбасі активізують свої дії.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на Facebook.

"Російська артилерія на фронті почала завдавати ударів на далекі дистанції а останнім часом зафіксовано два обстрілу нашого тилу на дистанції близько двадцяти кілометрів від лінії передової", – зазначив він.

Також журналіст додав, що росіяни почали частіше проводити розвідку безпілотниками та одночасно посилили протидію українським беспилотникам.

Очевидно, є взаємозв'язок між цими очевидними заходами і розгортанням на кордоні з Україною нової 8-ї загальновійськової армії, до складу якої входять 1-й і 2-й армійські корпуси окупаційних військ, а також сили підтримки на кордоні Донецької області – 150-та мотострілецька дивізія,
– додав журналіст.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО
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