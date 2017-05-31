Журналіст вказав на тривожні дії окупантів на Донбасі

Російські найманці на окупованому Донбасі активізують свої дії.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на Facebook.

"Російська артилерія на фронті почала завдавати ударів на далекі дистанції а останнім часом зафіксовано два обстрілу нашого тилу на дистанції близько двадцяти кілометрів від лінії передової", – зазначив він.

Також журналіст додав, що росіяни почали частіше проводити розвідку безпілотниками та одночасно посилили протидію українським беспилотникам.

Очевидно, є взаємозв'язок між цими очевидними заходами і розгортанням на кордоні з Україною нової 8-ї загальновійськової армії, до складу якої входять 1-й і 2-й армійські корпуси окупаційних військ, а також сили підтримки на кордоні Донецької області – 150-та мотострілецька дивізія,

– додав журналіст.