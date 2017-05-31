Журналіст вказав на тривожні дії окупантів на Донбасі

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Російські найманці на окупованому Донбасі активізують свої дії.
Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на Facebook.
"Російська артилерія на фронті почала завдавати ударів на далекі дистанції а останнім часом зафіксовано два обстрілу нашого тилу на дистанції близько двадцяти кілометрів від лінії передової", – зазначив він.
Також журналіст додав, що росіяни почали частіше проводити розвідку безпілотниками та одночасно посилили протидію українським беспилотникам.
Очевидно, є взаємозв'язок між цими очевидними заходами і розгортанням на кордоні з Україною нової 8-ї загальновійськової армії, до складу якої входять 1-й і 2-й армійські корпуси окупаційних військ, а також сили підтримки на кордоні Донецької області – 150-та мотострілецька дивізія,
– додав журналіст.