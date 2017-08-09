Зібров відповів, чи хотів би очолити "Укрзалізницю"

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Народний артист України Павло Зібров відповів журналістам на запитання про те, чи хотів би очолити "Укрзалізницю" після відставки її керівника Войлеха Балчуна. Співак зізнався, що не планує подавати свою кандидатуру на вакантну посаду.
Про це Зібров розповів в ефірі одного з українських телеканалів.
"Я б очолив польську залізницю. Тобто взаємообмін такий нормальний: Балчуна сюди, мене туди. Була така пропозиція в моєму кліпі", – відповів, жартуючи, артист.
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Зібров водночас зазначив, що не взявся б реформувати українську залізницю і виключив можливість своєї участі в конкурсі.
Нагадаємо, після того, як головою "Укрзалізниці" став Войцех Балчун, гурт "Плюшевий Бруклін" записав кліп, у якому музиканти пропонують полякам призначити народного артиста України Павла Зіброва головою польської залізниці. У кліпі знявся й сам Зібров.
У середу, 9 серпня, глава ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун подав у відставку через особисті обставини.