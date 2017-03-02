Зменшені субсидії: як перерахують допомогу держави

Субсидії для оплати комунальних послуг держава нараховує, виходячи з доходу громадян. Українці вже два місяці отримують нову мінімальну зарплату — 3200 гривень. Тому логічно, що тепер держава нараховуватиме менші суми для субсидій. Крім того, урядом зменшені нормативи споживання, що також вплине на їхній розмір. Як саме – з'ясовували журналісти сайту "24".

Відповідно до "Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" затвердженого ПКМУ від 21.10.95 № 848 (зі змінами та доповненнями) субсидія розраховується, виходячи з сукупного доходу домогосподарства. Тому збільшення доходу тягне за собою зменшення субсидії та збільшення розміру обов'язкового платежу.

У ГО "Публічний аудит" вже розрахували приблизні цифри, які очікують українців.

При цьому для працездатних осіб від 18 років, які не мають доходів, при нарахуванні субсидії дохід рахується у розмірі 2-х прожиткових мінімуми для працездатної особи. З травня 2017 року прожитковий мінімум складатиме 1684 гривень, тож "віртуальний дохід" складе 3 368 гривень.

З грудня 2017 року прожитковий мінімум зросте і складатиме 1762 гривень, відповідно "віртуальний дохід" становитиме 3 524 гривень.

Кого зміни не торкнуться

Розрахунок на базі 2 прожиткових мінімумів та мінімальної зарплати не стосується ряду категорій громадян. У їхні субсидії включаються фактичні розміри доходів. Це особи, що отримують:

пенсію;

стипендію;

допомогу при народженні (усиновленні) дитини;

допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;

допомогу по догляду за інвалідом I та II групи внаслідок психічного розладу;

допомогу інвалідам;

допомогу по безробіттю;

та військовослужбовці строкової служби.

Отже, для цих категорій громадян субсидія надаватиметься відповідно до їхнього фактичного доходу.

Зменшені нормативи

Як пояснив керівник "Публічного аудиту" Тарас Галайда, з 1 травня також буде знижений соцiальний норматив споживання газу, тепла та електроенергiї для нарахування розмiру субсидiй. Сьогодні субсидiя на iндивiдуальне опалення призначається з нормативу 5,5 кубометра газу на квадратний метр опалювальної площi на мiсяць в опалювальний перiод, з травня норму знизять до 5 "кубiв".

Соцiальний норматив використання теплової енергiї для централiзованого опалення абонентами, будинки яких обладнанi лiчильниками, також зменшено – з 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. м опалювальної площi на мiсяць.

Для споживачiв багатоповерхових будинкiв (три поверхи й бiльше) збiльшено коригувальнi коефiцiєнти, якi також впливають на розмiр субсидiї.

Наприклад, для Iвано-Франкiвської областi коригувальний коефiцiєнт зрiс з 0,622 до 0,778, для Львiвської – з 0,608 до 0,706. Для iндивiдуальних будинкiв, якi опалюються електроенергiєю, норматив знижено з 65 кВт*год до 51 кВт*год на метр опалювальної площi на мiсяць в опалювальний перiод.

Усі ці нормативи приблизно на 10% збільшать розмір обов'язкового платежу, а відповідно – на 10% зменшать розмір субсидій,

– пояснив експерт.

Субсидія і подорожчання електроенергії

З 1 березня у нас вчергове зріс тариф на оплату електроенергії для побутових споживачів. За спожитий обсяг понад 100 кВт*год тепер треба буде платити 1,68 грн (досі – 1,29 грн).

Розмір субсидії на електроенергію буде збільшено, оскільки, відповідно до "Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій", в разі зміни тарифів на житлово-комунальні послуг розмір субсидії переглядається, уточнили аналітики Публічного аудиту.

Борги за комуналку всіх перед усіма

Керівник Інституту міста Олександр Сергієнко відзначив, що борг населення за житлово-комунальні послуги за січень зріс на 5,6 мільярда гривень і складає фантастичну суму – 29 мільярдів.

Це вдвічі більше того, що народу нарахували до сплати (себто після знижки на субсидію) за той саме січень. Але народ – бідний, хоча й не дурний, він сплатив лише 62,6% нарахованих сум, і такий показник – вже четвертий місяць поспіль,

– уточнив Сергієнко.

Неможливо не зрозуміти, що ці тарифи – непідйомні, наголосив експерт. Але уряд так, мабуть, не вважає. Більше того, за інформацією Сергієнка, боргів перед комунальниками щодо відшкодування їхніх втрат за субсидіями уже накопилось 15 мільярдів гривень, а з минулорічними ця цифра сягає 22 мільярдів. І щоб виконати ці зобов'язання бюджету, уряд скористався скороченням "соціальних" нормативів на опалення одного квадратного метра. Для газу на опалення – на 9% (з 5,5 до 5 кубометрів), для централізованого опалення – на 21% (з 0,0548 до 0,0431 Гкал на 1 кв. м). Сергієнко такий норматив назвав дурницею у статті для "Дзеркала тижня".

Старі повоєнні хати, будинки 70-80-их років минулого століття і сучасні котеджі й багатоповерхівки настільки відрізняються за своїми тепловими характеристиками, що порівнювати їх не лише некоректно, а й неможливо. В останніх при спалюванні цих "соціальних нормативів" буде Африка, в перших – Арктика. Нагадаю, що саме на основі цих нормативів й розраховується розмір субсидій. У такий спосіб держдопомога скорочується, а прибутки облгазів і ТКЕ – зростають, бо багато хто (щоб не мерзнути) докуплятиме собі тепло, але вже за високою ціною,

– пояснив експерт.

Тож поки що не виглядає, що тарифи колись зменшаться. Втім, цього нам і не обіцяли. Хіба що одна політична сила, яка активізується акурат перед виборами і "вона працює".

Як зауважив Олександр Сергієнко: "Нещодавно мене питали чи можливе падіння тарифів? Сказав — так, але разом з урядом..."